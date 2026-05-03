CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 3.'lük maçı oynandı

Voleybol Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde İtalyan ekiplerini karşı karşıya getiren üçüncülük maçında A. Carraro Imoco, Savino Del Bene'yi 3-0 mağlup etti.



Bu sonuçla A. Carraro Imoco, organizasyonu üçüncü tamamlayarak bronz madalya elde etti.



Savino Del Bene ise dördüncü sırada yer aldı.



Salon: Ülker Spor ve Etkinlik



Hakemler: Kenneth Aro (Finlandiya), Aleksander Sikanjic (Lihtenştayn)



A. Carraro Imoco: Wolosz, Gabi, Fahr, Haak, Zhu Ting, Lubian (De Gennaro, Scognamillo, Ewert, Adigwe)



Savino Del Bene: Ognjenovic, Skinner, Nwakalor, Antropova, Bosetti, Weitzel (Castillo, Ruddins, Franklin, Graziani)



Setler: 25-16, 26-24, 27-25



Süre: 81 dakika (20, 30, 31)



