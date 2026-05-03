Oğuz Çetin: 'Tedesco ve Devin Özek büyük felaket!'

Fenerbahçe'nin Başakşehir mağlubiyeti sonrası sarı-lacivertli camianın efsane isimlerinden Oğuz Çetin, görevden alınan Domenico Tedesco için konuştu.
Domenico Tedesco'ya veda ile ilgili konuşan Oğuz Çetin "Gerçeklerden uzaklaşmayalım ve algı yaratmayalım! Domenico Tedesco ve Devin Özek, Fenerbahçe'nin başına gelmiş büyük felaket! Bu kadar vasat bir senede... 30 yaşındaki Devin, 39 yaşındaki Tedesco'yu olmazsa olmaz şampiyonluk yılında getirdi! İnanılır gibi değil!" dedi.
Oğuz Çetin ayrıca "Galatasaray 80 puana ulaşacak. Fenerbahçe bu değil! Bu oyuncu grubu çok daha fazlasını yapabilir. Oyuncu eleştirileri yapabiliriz ama onların performansını ortaya çıkarak teknik adamdır! Fenerbahçe son 8 maçta inanılmaz puanlar kaybetti! Neyi konuşuyoruz? Alkışlanmış... Karagümrük'e, Antalyaspor'a, Rizespor'a puan kaybetti! Bunların sorumlusunu alkışlarla uğurlamak ilginç geliyor!" ifadelerini kullandı.
