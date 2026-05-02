Can Uzun attı ancak galibiyete yetmedi!

Almanya Bundesliga'nın 32. haftasında Frankfurt, evinde Hamburg ile karşı karşıya geldi.



Frankfurt Arena'da oynanan mücadele 2-1 deplasman ekibinin üstünlüğüyle sona erdi.



Hamburg'a galibiyeti getiren goller 51. dakikada Albert Gronbaek ve 59. dakikada Fabio Vieira'dan geldi. Frankfurt'un tek golünü ise 48. dakikada Can Uzun kaydetti. Milli futbolcu karşılaşmanın tamamında sahada yer alırken, attığı gol takımına puan için yeterli olmadı.



20 yaşındaki milli futbolcu, Bundesliga'da bu sezon forma giydiği 19 maçta 7 gol kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Hamburg 34 puana yükselerek 11. sıraya çıkarken, Frankfurt 43 puanla 7. sırada kaldı.



Gelecek hafta Frankfurt deplasmanda Borussia Dortmund ile, Hamburg ise sahasında Freiburg ile karşılaşacak.



