Acun Ilıcalı: 'Üzerimizdeki yük çok ağırdı'

02 Mayıs
Fenerbahçe-Başakşehir
20:00
02 Mayıs
Samsunspor-Galatasaray
20:00
02 Mayıs
NEC Nijmegen-Telstar
22:00
02 Mayıs
Arminia Bielefeld-Bochum
1-1
02 Mayıs
Holstein Kiel-E.Braunschweig
2-0
02 Mayıs
Dynamo Dresden-Kaiserslautern
1-0
02 Mayıs
Schalke 04-Fortuna Düsseldorf
21:30
02 Mayıs
Lausanne-FC Luzern
1-032'
02 Mayıs
Winterthur-FC Zürich
1-131'
02 Mayıs
Basel-Thun
21:30
02 Mayıs
Nacional-AVS
1-2
02 Mayıs
Moreirense-Estrela da Amadora
3-2
02 Mayıs
Arouca-Santa Clara
2-2
02 Mayıs
Famalicao-Benfica
20:00
02 Mayıs
FC Porto-Alverca
22:30
02 Mayıs
Baltika-Kazan
0-1
02 Mayıs
Dynamo Makhachkala-FC Rostov
1-2
02 Mayıs
PFC Sochi-Torpedo Moscow
0-0IPT
02 Mayıs
CSKA Moskova-Zenit St. Petersburg
1-131'
02 Mayıs
Blackburn Rovers-Leicester City
0-1
02 Mayıs
Bristol City-Stoke City
2-0
02 Mayıs
Derby County-Sheffield United
1-2
02 Mayıs
Hull City-Norwich City
2-1
02 Mayıs
Ipswich Town-QPR
3-0
02 Mayıs
Millwall-Oxford United
2-0
02 Mayıs
Portsmouth-Birmingham City
1-1
02 Mayıs
Preston North End-Southampton
1-3
02 Mayıs
Sheffield Wednesday-West Bromwich
2-1
02 Mayıs
Swansea City-Charlton Athletic
3-1
02 Mayıs
Watford-Coventry City
0-4
02 Mayıs
Ajax-PSV Eindhoven
21:00
02 Mayıs
FC Groningen-Excelsior
19:45
02 Mayıs
FC Utrecht-NAC Breda
1-090'
02 Mayıs
Leverkusen-RB Leipzig
0-03'
02 Mayıs
Trabzonspor-Göztepe
20:00
02 Mayıs
Bandırmaspor-Sivasspor
1-0
02 Mayıs
Bodrum FK-Sarıyer
0-1
02 Mayıs
Arca Çorum FK-Erzurumspor
1-1
02 Mayıs
Esenler Erokspor-Pendikspor
1-1
02 Mayıs
Iğdır FK-Amed Sportif
3-3
02 Mayıs
Ümraniye-Keçiörengücü
1-4
02 Mayıs
Bayern Munih-FC Heidenheim
3-3
02 Mayıs
E. Frankfurt-Hamburger SV
1-2
02 Mayıs
Hoffenheim-VfB Stuttgart
3-3
02 Mayıs
Union Berlin-FC Köln
2-2
02 Mayıs
Werder Bremen-Augsburg
1-3
02 Mayıs
Brentford-West Ham United
3-0
02 Mayıs
Nice-Lens
22:05
02 Mayıs
Newcastle-Brighton
3-1
02 Mayıs
Wolves-Sunderland
1-1
02 Mayıs
Arsenal-Fulham
0-03'
02 Mayıs
Villarreal-Levante
5-1
02 Mayıs
Valencia-Atletico Madrid
0-2
02 Mayıs
Alaves-Athletic Bilbao
0-01'
02 Mayıs
Osasuna-Barcelona
22:00
02 Mayıs
Udinese-Torino
2-0
02 Mayıs
Como-SSC Napoli
0-031'
02 Mayıs
Atalanta-Genoa
21:45
02 Mayıs
Nantes-Marsilya
3-0
02 Mayıs
PSG-Lorient
2-176'
02 Mayıs
Metz-AS Monaco
20:00
02 Mayıs
Wrexham-Middlesbrough
2-2

Acun Ilıcalı: "Üzerimizdeki yük çok ağırdı"

Hull City, İngiltere Championship'in son haftasında Norwich City'yi 2-1 mağlup ederek normal sezonu 6. sırada tamamladı ve play-off biletini aldı. Kulübün sahibi Acun Ilıcalı ise açıklamalarda bulundu.

calendar 02 Mayıs 2026 18:23
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
İngiltere Championship'te normal sezonu play-off hattında tamamlayan Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, hedeflerinin Premier Lig olduğunu söyledi.

İngiltere Championship'in son haftasında Norwich City'yi 2-1 yenerek normal sezonu 6. sırada tamamlayan Hull City, ligi play-off hattında tamamladı.

Millwall ile play-off yarı finalinde karşılaşacak Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, açıklamalarda bulundu.

Hull City olarak sezonu play-off hattında bitirmekten dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını dile getiren Ilıcalı, "Bu sonuç, oyuncularımızın sahadaki emeği ve taraftarlarımızın sezon boyunca verdiği desteğin bir sonucudur. Takımımızın gösterdiği karakterden gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Sezon başında Bosna Hersekli teknik adam Sergej Jakirovic'in oynattığı futboldan çok etkilendiğini belirten Ilıcalı, "İnisiyatif alarak hoca tercihimi ondan yana kullandım. Sağ olsun bizi gururlandırdı. Teknik direktörün futboldaki etkisine hep inanıyordum. Hocamız da bunun ne kadar doğru olduğunu ispatladı." açıklamasını yaptı.

Play-off turuyla ilgili konuşan Ilıcalı, "Önümüzde play-off maçları var. Aynı birlik ve inançla yolumuza devam ederek hedefimize ulaşmak istiyoruz. Ülkemizden çok büyük destek görüyoruz. Bu durum da beni ayrıca mutlu ediyor. Emeği geçen ve duası olan herkes sağ olsun, var olsun." diye konuştu.

"Bütün şehrin kaderi değişir"

Takımın forvet hattına değinen Ilıcalı, Oliver McBurnie'nin çok kritik bir isim olduğunun altını çizdi.

McBurnie'nin Premier Lig golcüsü olduğunu vurgulayan Acun Ilıcalı, "Oliver şu anda Türkiye'de büyük takımlarda oynasa sezonda 25 golün altında atmaz. Çok özel bir futbolcu. En kritik maçlarda takımı taşıyan isim oldu. Gol yüzdesi böylesine yüksek oyuncu çok az gördüm. Bunun yanında kanatlara da takviyeler yapmıştık. O bölgelerde yaşanan sakatlıkların ardından kanat oyuncularımızın hücuma etkisi de takıma önemli katkılar sağladı." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'deki görevinden ayrılmasının ardından tamamen takıma odaklandığının altını çizen Ilıcalı, "Geçen sene son hafta ligde kalan bir takım vardı. Bu sene tamamen değişen, takıma odaklanmam oldu. Geçen sene üzerimdeki yük çok ağırdı ve buraya neredeyse hiç gelmemiştim. Bu sene ise yılın 150 günü burada yaşadım. Ben her zaman doğru hocaya inandım. Bunu başardık. Hocamızın etkisini bu sene çok yakından gördük." dedi.

Hull City'nin Premier Lig'e çıkması durumunda şehrin önemli şekilde etkileneceğini belirten Ilıcalı, "Bütün şehrin kaderi değişir. İngiltere Premier Lig takımlarının olduğu şehirler, ligin de merkezi oluyor. Bu da şehri olumlu anlamda etkileyecek." diyerek sözlerini tamamladı.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
