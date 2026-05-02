Acun Ilıcalı: 'Üzerimizdeki yük çok ağırdı'

İngiltere Championship'te normal sezonu play-off hattında tamamlayan Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, hedeflerinin Premier Lig olduğunu söyledi.



İngiltere Championship'in son haftasında Norwich City'yi 2-1 yenerek normal sezonu 6. sırada tamamlayan Hull City, ligi play-off hattında tamamladı.



Millwall ile play-off yarı finalinde karşılaşacak Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, açıklamalarda bulundu.



Hull City olarak sezonu play-off hattında bitirmekten dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını dile getiren Ilıcalı, "Bu sonuç, oyuncularımızın sahadaki emeği ve taraftarlarımızın sezon boyunca verdiği desteğin bir sonucudur. Takımımızın gösterdiği karakterden gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.



Sezon başında Bosna Hersekli teknik adam Sergej Jakirovic'in oynattığı futboldan çok etkilendiğini belirten Ilıcalı, "İnisiyatif alarak hoca tercihimi ondan yana kullandım. Sağ olsun bizi gururlandırdı. Teknik direktörün futboldaki etkisine hep inanıyordum. Hocamız da bunun ne kadar doğru olduğunu ispatladı." açıklamasını yaptı.



Play-off turuyla ilgili konuşan Ilıcalı, "Önümüzde play-off maçları var. Aynı birlik ve inançla yolumuza devam ederek hedefimize ulaşmak istiyoruz. Ülkemizden çok büyük destek görüyoruz. Bu durum da beni ayrıca mutlu ediyor. Emeği geçen ve duası olan herkes sağ olsun, var olsun." diye konuştu.



"Bütün şehrin kaderi değişir"



Takımın forvet hattına değinen Ilıcalı, Oliver McBurnie'nin çok kritik bir isim olduğunun altını çizdi.



McBurnie'nin Premier Lig golcüsü olduğunu vurgulayan Acun Ilıcalı, "Oliver şu anda Türkiye'de büyük takımlarda oynasa sezonda 25 golün altında atmaz. Çok özel bir futbolcu. En kritik maçlarda takımı taşıyan isim oldu. Gol yüzdesi böylesine yüksek oyuncu çok az gördüm. Bunun yanında kanatlara da takviyeler yapmıştık. O bölgelerde yaşanan sakatlıkların ardından kanat oyuncularımızın hücuma etkisi de takıma önemli katkılar sağladı." ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe'deki görevinden ayrılmasının ardından tamamen takıma odaklandığının altını çizen Ilıcalı, "Geçen sene son hafta ligde kalan bir takım vardı. Bu sene tamamen değişen, takıma odaklanmam oldu. Geçen sene üzerimdeki yük çok ağırdı ve buraya neredeyse hiç gelmemiştim. Bu sene ise yılın 150 günü burada yaşadım. Ben her zaman doğru hocaya inandım. Bunu başardık. Hocamızın etkisini bu sene çok yakından gördük." dedi.



Hull City'nin Premier Lig'e çıkması durumunda şehrin önemli şekilde etkileneceğini belirten Ilıcalı, "Bütün şehrin kaderi değişir. İngiltere Premier Lig takımlarının olduğu şehirler, ligin de merkezi oluyor. Bu da şehri olumlu anlamda etkileyecek." diyerek sözlerini tamamladı.



