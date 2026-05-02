Çorum FK 4. sırada kaldı, play-off bileti aldı

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Çorum FK, şampiyon Erzurumspor FK'yi konuk etti.



Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren gol, 10. dakikada Braian Samudio'dan geldi.



Erzurumspor FK'ye beraberliği getiren golü ise 81. dakikada penaltıdan Eren Tozlu kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Çorum FK, Esenler Erokspor'un 3 puan gerisinde kalarak 71 puanla ligi 4. sırada tamamladı. Çorum ekibi, play-off mücadelesi verecek.



Çorum FK, play-off mücadelesinde ligi 7. sırada bitiren Keçiörengücü ile karşılaşacak.



Erzurumspor FK ise daha önce şampiyonluğunu garantileyip Süper Lig'e yükselmişti.

Stat: Çorum Şehir



Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Emin Tuğral, Harun Reşit Güngör



Arca Çorum FK: İbrahim Sehic, Erkan Kaş, Arda Şengül, Sinan Osmanoğlu, Kerem Kalafat, Pedrinho (Dk. 85 Thiam), Serdar Gürler, Ahmet Ildız (Dk. 65 Ferhat Yazgan), Fredy (Dk. 82 Oğuz Gürbulak), Yusuf Erdoğan (Dk. 82 Burak Çoban), Samudio



Erzurumspor FK: Erkan Anapa, Orhan Ovacıklı, Gerxhaliu, Ömer Arda Kara, Cengizhan Bayrak, Baiye, Mustafa Fettahoğlu (Dk. 73 Ali Ülgen), Murat Cem Akpınar (Dk. 63 Eren Tozlu), Crociata (Dk. 88 Mert Önal), Benhur Keser (Dk. 46 Hüsamettin Yener), Sylla (Dk. 63 Rodriguez)



Goller: Dk. 10 Samudio (Çorum FK), Dk. 81 Eren Tozlu (Penaltıdan) (Erzurumspor FK)



Sarık kartlar: Dk. 40 Erkan Kaş, Dk. 56 Fredy, Dk. 90+3 Oğuz Gürbulak (Çorum FK), Dk. 43 Crociata (Erzurumspor)



