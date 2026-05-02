Galatasaray'da Okan Buruk'tan rehavet uyarısı!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Samsunspor'a konuk oluyor.
Sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe'yi geçtiğimiz hafta derbide 3-0 yenerek puan farkını 7'ye çıkarmıştı.
Samsunspor maçından beraberlik dahi alınsa 26. şampiyonluğu ilan edecek Cimbom'da Okan Buruk, oyuncularına rehavet uyarısında bulundu.
"F.BAHÇE DERBİSİNDEKİ CİDDİYETİ İSTİYORUM"
Başarılı çalıştırıcının, "Daha şampiyon olmadık! Samsunspor maçında da Fenerbahçe derbisindeki ciddiyeti istiyorum. Kazanalım ve şampiyon dönelim" dediği öğrenildi.
DERBİDEN SONRA NE DEMİŞTİ?
Buruk, Fenerbahçe maçından sonraki sevinçleri de abartılı bulduğunu ifade etmişti.
Derbi sonrası şampiyonluk sorularına, "Daha şampiyon olmadık. Önümüzde 3 maç daha var. Şampiyonluk gibi yapılan kutlamalar beni rahatsız etti. Oynayacağımız 3 ciddi maç daha var." demişti.
