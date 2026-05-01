Ergin Ataman: 'Başkanımız Giannakopoulos'u tutuklamaya çalışıyorlar!'

EuroLeague'de Playoff serisindeki ikinci maçında Panathinaikos, deplasmanda karşılaştığı Valencia'yı uzatmada Nigel Hayes-Davis'in son saniye basketiyle mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi.



Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşmanın ardından flaş röportajda ve basın toplantısında mikrofon karşısına geçti.



Koç Ataman'ın maç sonu açıklamaları şu şekilde:



"Çok mutluyuz çünkü normal sürede son topu kaçırmıştık. Ancak Nigel, uzatmada son topu sokarak maçı kazandırdı. Valencia'nın sahasında 2-0'ı alabilmek çok önemliydi. Burası EuroLeague'in en zor deplasmanlarından biri. Çok mutluyuz ama şimdi dinleneceğiz, evimizde bir galibiyet daha almak zorundayız. Harika bir maçtı, iki takım da çok iyi hücum etti. Valencia'yı da tebrik ederim, harika mücadele ettiler. Hiç pes etmediler ama son bölümde bizim kapasitemiz daha yüksekti. Özellikle Nigel'ı harika kullandık. Son anlarda tecrübesini kavuşturdu. Son topu kimin kullanacağını seçmek zor olmadı. Kimin daha iyi durumda olduğunu gördük. Normal sürede son topu Nunn kullandı ama kaçırdı, bir önceki maç son topta çok iyi bir faul almıştı ama bu kez olmadı. Bu kez sorumluluğu Nigel'a vermek istedik çünkü uzatmada çok sayı atmıştı. O da bu sorumluluğu çok iyi üstlendi, bu yüzden çok mutluyuz."



"BAŞKANIMIZI TUTUKLAMAK İSTİYORLAR!"



Ergin Ataman, basın toplantısında ise maç sonu yaşananlara değindi:



"Soyunma odamızın önünde 10 polis var. Başkanımız Dimitris Giannakopoulos'u ve teknik ekipten birkaç kişiyi tutuklamak istiyorlar. 30 yıllık kariyerimde ilk kez böyle bir şey görüyorum. İlk kez kazandığımız bir maçtan sonra soyunma odamızın önüne polis konduğunu görüyorum. 10 polis var, galibiyetin keyfini çıkarmamıza izin vermiyorlar. Şimdi de Başkanımızı ve Genel Menajerimizi tutuklamak istiyorlar. Bu nasıl iş? Teşekkürler, Atina'da görüşürüz!"



