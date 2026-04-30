Real Madrid oyuncuları Mourinho'yu istemiyor!

Real Madrid'de teknik direktör tartışmaları yeniden gündemin üst sıralarına çıkarken, kulüp içinde oyuncuların tercih ettiği isimlere dair dikkat çeken iddialar ortaya atıldı.



Cadena SER muhabiri Gonzalo Alvarez, Real Madrid'de oyuncuların hangi teknik direktörü görmek istediğine dair değerlendirmelerde bulundu.



"Klopp, Mourinho'ya göre çok daha popüler. Mourinho ise bir zaman ayarlı bomba gibi; karakteri ve egosu nedeniyle kısa sürede bir çatışma çıkarabilecek bir profil. Oyuncular da bunun farkında.



Florentino Perez, Klopp'un takımda memnuniyetle karşılanacağını biliyor. Ancak Mourinho'nun sadece üç hafta içinde göreve gelmesi halinde yaratacağı büyük gürültünün, bu sezon yaşanan her şeyi unutturacağını da biliyor." ifadelerini kullandı.



Real Madrid, La Liga'da 33 hafta sonunda 74 puanla ikinci sırada yer alıyor ve lider FC Barcelona'nın 11 puan gerisinde bulunuyor. Takımı şu anda Alvaro Arbeloa yönetiyor.



