Real Madrid oyuncuları Mourinho'yu istemiyor!

Dış basında yer alan iddialara göre, Real Madrid oyuncuları teknik direktörlük için Jose Mourinho yerine Jürgen Klopp'u tercih ediyor.

calendar 30 Nisan 2026 20:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Real Madrid'de teknik direktör tartışmaları yeniden gündemin üst sıralarına çıkarken, kulüp içinde oyuncuların tercih ettiği isimlere dair dikkat çeken iddialar ortaya atıldı.

Cadena SER muhabiri Gonzalo Alvarez, Real Madrid'de oyuncuların hangi teknik direktörü görmek istediğine dair değerlendirmelerde bulundu.

"Klopp, Mourinho'ya göre çok daha popüler. Mourinho ise bir zaman ayarlı bomba gibi; karakteri ve egosu nedeniyle kısa sürede bir çatışma çıkarabilecek bir profil. Oyuncular da bunun farkında.

Florentino Perez, Klopp'un takımda memnuniyetle karşılanacağını biliyor. Ancak Mourinho'nun sadece üç hafta içinde göreve gelmesi halinde yaratacağı büyük gürültünün, bu sezon yaşanan her şeyi unutturacağını da biliyor." ifadelerini kullandı.

Real Madrid, La Liga'da 33 hafta sonunda 74 puanla ikinci sırada yer alıyor ve lider FC Barcelona'nın 11 puan gerisinde bulunuyor. Takımı şu anda Alvaro Arbeloa yönetiyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.