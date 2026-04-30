Trendyol 1. Lig'de son hafta heyecanı!

calendar 30 Nisan 2026 14:11
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol 1. Lig'de 38. ve son hafta 1 Mayıs Cuma günü yapılacak 4 müsabakayla başlayacak.

Haftanın açılış maçında açılış maçında saat 14.30'da Atakaş Hatayspor ile İmaj Altyapı Vanspor FK karşılaşacak. Günün devamında saat 17.00'de İstanbulspor-Adana Demirspor ve Boluspor-Serikspor, saat 20.00'de Manisa FK-Sakaryaspor maçları yapılacak.

Ligden düşen takımların netleştiği ligde Süper Lig'e doğrudan çıkacak ikinci ekip ile play-off'lara girecek takımlar, 2 Mayıs Cumartesi günü belli olacak.

Erzurumspor FK'nin şampiyon olduğu ligin son haftasında Süper Lig'e doğrudan son bilet için 2 aday bulunuyor. 73'er puanı bulunan Esenler Erokspor ve Amed Sportif Faaliyetler'den biri bileti almaya çalışacak. İki takım arasında puan eşitliği durumunda Diyarbakır temsilcisi, ikili averajla öne geçecek ve Süper Lig'e yükselecek. Esenler Erokspor, çıkabilmek için maçını kazanıp rakibinin puan kaybını bekleyecek.

Ligde 38. ve son haftanın maç programı şöyle:

1 Mayıs Cuma:

14.30 Atakaş Hatayspor-İmaj Altyapı Vanspor FK (Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi)

17.00 İstanbulspor-Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

17.00 Boluspor-Serikspor (Bolu Atatürk)

20.00 Manisa FK-Sakaryaspor (Manisa 19 Mayıs)

2 Mayıs Cumartesi:

16.00 Arca Çorum FK-Erzurumspor FK (Çorum Şehir)

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Amed Sportif Faaliyetler (Iğdır Şehir)

16.00 Özbeyli Bandırmaspor-Özbelsan Sivasspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Esenler Erokspor-Atko Grup Pendikspor (Esenler Erokspor)

16.00 Sipay Bodrum FK-SMS Grup Sarıyer (Bodrum İlçe)

16.00 Eminevim Ümraniyespor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Ümraniye Belediyesi Şehir)

 
 
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
