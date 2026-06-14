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Ahmet Nur Çebi'den Altay için temaslar devam ediyor

Altay'a yatırım yapmayı planlayan Ahmet Nur Çebi, İzmir'de temaslarına devam ediyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Haziran 2026 14:12
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Ahmet Nur Çebi'den Altay için temaslar devam ediyor
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Altay'a yatırımcı olarak talip olan Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi, geçen hafta geldiği İzmir'den ayrılmadı.

İlk olarak geçen pazar Ege Beşiktaş Kongre Üyeleri Derneği'nin etkinliğine katılan Ahmet Nur Çebi, pazartesi gününden bu yana Altay Başkanı Sinan Kanlı ile temasları sıklaştırdı.

Sinan Kanlı ile ilk görüşmeyi hafta başında Kanlı'nın ofisinde gerçekleştiren Çebi, daha sonra kendisiyle birlikte perşembe günü İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'i makamında ziyaret etti.

Son olarak Sinan Kanlı ve Ahmet Nur Çebi birlikte Çeşme'de bir araya geldi. İkili, Alaçatı'da Altay'ın eski yöneticilerinden Av. Umut Köroğlu ile görüştü. Umut Köroğlu, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her şey harika olacak" mesajı verdi.

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