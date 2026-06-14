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Galatasaray, Julian Brandt'ı listesinde tutuyor

Yeni yabancı kuralı için TFF ile temaslarına devam eden Galatasaray, Borussia Dortmund'dan ayrılacak Julian Brandt'ı listesinde tutmaya devam ediyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Haziran 2026 11:55
Galatasaray, Julian Brandt'ı listesinde tutuyor
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Galatasaray, Borussia Dortmund'dan ayrılacak Julian Brandt'ı gündeminde tutmaya devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar, bonservis ödemeyecek olması nedeniyle 30 yaşındaki futbolcunun transferini önemli bir fırsat olarak görüyor.

YABANCI KURALI İÇİN TEMAS

Yeni yabancı kuralı nedeniyle Alman oyuncu için bekleme kararı alan Galatasaray, yabancı kuralı ile ilgili TFF ile temaslarına devam ediyor.

5 MİLYON EURO İMZA PARASI

Galatasaray, TFF'den yabancı kuralı ile ilgili yeni bir karar gelmesi halinde Brandt'a 5 milyon euro imza parası önermeyi planlıyor.

SEZON PERFORMANSI

İspanya'dan da bazı takımların ilgi gösterdiği Julian Brandt, geçen sezon Borussia Dortmund'da 41 maçta süre bulan Julian Brandt, 11 gol attı ve 4 asist yaptı.

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