Pepe'den Real Madrid açıklaması!

Real Madrid'in eski oyuncularından Pepe, İspanyol ekibine geri dönüşüyle ilgili haberler için konuştu.



Real Madrid'de teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'nun gelmesinin ardından Portekizli teknik adamın teknik heyetinde yer alacağı haberleri gündeme gelen Pepe, şu anda bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.



Pepe, "Bunlar sosyal medyada dolaşan söylentiler. Mourinho ile konuşmadım ama gelecekte ne olacağını bilemezsiniz." dedi.



"Tek isteğim, Real Madrid'in yeniden kazanması." diyen Portekizli eski yıldız, "En önemli şey kulübün birleşmiş olması. Mourinho, herkesin aynı sayfada olmasını sağlamak ve Madrid'in yeniden zafere ulaşmasına yardımcı olmak için kilit bir figür." diye konuştu.



Real Madrid'den bahsedildiğinde her zaman mutlu olduğunu dile getiren Pepe, "Real Madrid, yeniden şampiyonluklar kazanacaktır, bu konuda endişe etmiyorum." sözlerini sarf etti.



Pepe, futbolculuk kariyerinde 2007-2017 yılları arasında 10 yıl boyunca İspanyol ekibinin formasını giymişti.



