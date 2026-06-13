13 Haziran
Katar-İsviçre
22:00
14 Haziran
Brezilya-Fas
01:00
14 Haziran
Haiti-İskoçya
04:00
14 Haziran
Avustralya-Türkiye
07:00
13 Haziran
FC Inter Turku-Oulu
15:00

Bursaspor'da Tijanic ve Bakasetas hedefi

Bursaspor, Göztepe'nin eski oyuncusu David Tijanic ve Türkiye'de daha önce şampiyonluk yaşayan Anastasios Bakasetas'ı gündemine aldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Haziran 2026 12:22
Haber: Sabah
Bursaspor'da Tijanic ve Bakasetas hedefi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News


1. Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlamaya hazırlanan Bursaspor, transferde hız kesmiyor.

Daha önce Juergen Elitim, Toral Bayramov ve Amine Boutrah gibi önemli hamleleri resmiyete kavuşturan Bursaspor'da yönetim, dünya çapında ses getirecek isimler için kolları sıvadı.

Yeşil-beyazlılar, 10 numara için aradığı ismi, Suudi Arabistan'da buldu. Enes Çelik yönetiminin, Suudi Arabistan'ın Al Najma takımında oynayan 29 yaşındaki David Tijanic'i listesine aldığı öğrenildi. Slovenyalı 10 numara, 2021 ile 25 yılları arasında toplam 3 sezon Göztepe'de de forma giymişti. Ö

te yandan, yeşil-beyazlı kulübün orta saha rotasyonu için listesine eklediği son isim, daha önce Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Yunan yıldız Anastasios Bakasetas oldu.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.