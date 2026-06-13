Bursaspor'da Tijanic ve Bakasetas hedefi

1. Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlamaya hazırlanan Bursaspor, transferde hız kesmiyor.



Daha önce Juergen Elitim, Toral Bayramov ve Amine Boutrah gibi önemli hamleleri resmiyete kavuşturan Bursaspor'da yönetim, dünya çapında ses getirecek isimler için kolları sıvadı.



Yeşil-beyazlılar, 10 numara için aradığı ismi, Suudi Arabistan'da buldu. Enes Çelik yönetiminin, Suudi Arabistan'ın Al Najma takımında oynayan 29 yaşındaki David Tijanic'i listesine aldığı öğrenildi. Slovenyalı 10 numara, 2021 ile 25 yılları arasında toplam 3 sezon Göztepe'de de forma giymişti. Ö



te yandan, yeşil-beyazlı kulübün orta saha rotasyonu için listesine eklediği son isim, daha önce Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Yunan yıldız Anastasios Bakasetas oldu.







