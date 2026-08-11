Galatasaray orta sahadaki hedefi Alexis Mac Allister

Galatasaray, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürürken orta saha bölgesi için yeni bir isim gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yeni Asır'ın haberine göre sarı-kırmızılıların, Liverpool forması giyen Alexis Mac Allister'ın durumunu yakından takip ettiği ve transfer şartlarını araştırmaya başladığı öne sürüldü.
MAC ALLISTER GÜNDEMDE
Galatasaray yönetiminin, orta saha kadrosunu güçlendirmek amacıyla 27 yaşındaki Arjantinli futbolcuyu transfer listesine aldığı belirtildi.
Kariyerinde Brighton ve Liverpool formalarını giyen Mac Allister, Arjantin Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası'nı kazanan kadrosunda da yer aldı.
LIVERPOOL'UN TAVRI BELİRLEYİCİ
Mac Allister'ın Liverpool ile devam eden sözleşmesi bulunurken, İngiliz kulübünün oyuncunun ayrılığına nasıl yaklaşacağına ilişkin kaynakta net bir bilgi yer almıyor.
Galatasaray'ın ise oyuncunun transfer şartlarını araştırmayı sürdürdüğü ifade edildi.
MAC ALLISTER GÜNDEMDE
Galatasaray yönetiminin, orta saha kadrosunu güçlendirmek amacıyla 27 yaşındaki Arjantinli futbolcuyu transfer listesine aldığı belirtildi.
Kariyerinde Brighton ve Liverpool formalarını giyen Mac Allister, Arjantin Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası'nı kazanan kadrosunda da yer aldı.
LIVERPOOL'UN TAVRI BELİRLEYİCİ
Mac Allister'ın Liverpool ile devam eden sözleşmesi bulunurken, İngiliz kulübünün oyuncunun ayrılığına nasıl yaklaşacağına ilişkin kaynakta net bir bilgi yer almıyor.
Galatasaray'ın ise oyuncunun transfer şartlarını araştırmayı sürdürdüğü ifade edildi.