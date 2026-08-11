Beşiktaş'ın Miretti transferinde önünde iki engel!

Beşiktaş'ın orta saha transferi için gündeminde yer alan Fabio Miretti konusunda Juventus'un beklentisi belli oldu.
Tuttosport'un haberine göre İtalyan kulübü, 23 yaşındaki futbolcu için 15 milyon euro bonservis talep ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İKİ ENGEL BULUNUYOR
Beşiktaş'ın daha önce oyuncu cephesiyle temas kurduğu belirtilirken, transferin önünde iki önemli engel bulunduğu ifade edildi.
Juventus'un yüksek bonservis beklentisinin yanı sıra Miretti'nin kariyerine İtalya'da devam etmek istemesinin de siyah-beyazlıların işini zorlaştırdığı kaydedildi.
Tuttosport'un haberine göre İtalyan kulübü, 23 yaşındaki futbolcu için 15 milyon euro bonservis talep ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İKİ ENGEL BULUNUYOR
Beşiktaş'ın daha önce oyuncu cephesiyle temas kurduğu belirtilirken, transferin önünde iki önemli engel bulunduğu ifade edildi.
Juventus'un yüksek bonservis beklentisinin yanı sıra Miretti'nin kariyerine İtalya'da devam etmek istemesinin de siyah-beyazlıların işini zorlaştırdığı kaydedildi.