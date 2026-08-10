Höjbjerg transferinde flaş gelişme! Beşiktaş ihtimali...

Pierre Emile Höjbjerg'in geleceğiyle ilgili transfer piyasasını hareketlendirecek bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Newcastle United'ın Höjbjerg transferi için yürüttüğü görüşmeler sonuçsuz kaldı.
İngiliz ekibi, Marsilya'nın talep ettiği bonservis bedelini karşılamaya hazır olmasına rağmen Danimarkalı futbolcu teklifi geri çevirdi.
NEWCASTLE TRANSFERİ İPTAL
Newcastle United'ın Höjbjerg için Marsilya ile anlaşmaya hazır olduğu ancak oyuncunun İngiliz ekibine gitmeme kararı aldığı belirtildi.
31 yaşındaki orta saha oyuncusunun Newcastle transferinin bu gelişmenin ardından iptal olduğu aktarıldı.
BEŞİKTAŞ DA GÜNDEMİNE ALMIŞTI
Höjbjerg'in Newcastle'a transferinin gerçekleşmemesi, daha önce deneyimli futbolcuyla ilgilenen Beşiktaş açısından da dikkat çekici bir gelişme oldu.
Siyah-beyazlıların daha önce Marsilya forması giyen Danimarkalı futbolcunun şartlarını araştırdığı ve transfer için girişimde bulunabileceği gündeme gelmişti.
Höjbjerg, kariyerinde Southampton ve Tottenham formalarıyla Premier Lig'de 254 karşılaşmaya çıkarken, 2024'te Marsilya'ya transfer oldu.
İngiliz ekibi, Marsilya'nın talep ettiği bonservis bedelini karşılamaya hazır olmasına rağmen Danimarkalı futbolcu teklifi geri çevirdi.
NEWCASTLE TRANSFERİ İPTAL
Newcastle United'ın Höjbjerg için Marsilya ile anlaşmaya hazır olduğu ancak oyuncunun İngiliz ekibine gitmeme kararı aldığı belirtildi.
31 yaşındaki orta saha oyuncusunun Newcastle transferinin bu gelişmenin ardından iptal olduğu aktarıldı.
BEŞİKTAŞ DA GÜNDEMİNE ALMIŞTI
Höjbjerg'in Newcastle'a transferinin gerçekleşmemesi, daha önce deneyimli futbolcuyla ilgilenen Beşiktaş açısından da dikkat çekici bir gelişme oldu.
Siyah-beyazlıların daha önce Marsilya forması giyen Danimarkalı futbolcunun şartlarını araştırdığı ve transfer için girişimde bulunabileceği gündeme gelmişti.
Höjbjerg, kariyerinde Southampton ve Tottenham formalarıyla Premier Lig'de 254 karşılaşmaya çıkarken, 2024'te Marsilya'ya transfer oldu.