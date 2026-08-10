Juventus, Kenan Yıldız için kararını verdi!

Juventus formasıyla gösterdiği performansla başta Arsenal olmak üzere Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çeken Kenan Yıldız için İtalyan ekibinin kararını verdiği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE JUVENTUS SATMAYACAK
Corriere dello Sport'un haberine göre Juventus, milli futbolcuyu gelecek planlamasının önemli parçalarından biri olarak görüyor.
İtalyan ekibinin, özellikle Arsenal'den gelebilecek 100 milyon euroya kadar olan teklifleri reddetme kararı aldığı öne sürüldü.
Juventus'un Kenan Yıldız konusundaki bu tutumuyla genç yıldızı kadroda tutmak istediği ifade edildi.
47 MAÇTA 20 GOLE KATKI
Kenan Yıldız, geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 47 maçta görev yaptı.
Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 11 gol ve 9 asist kaydetti.
Corriere dello Sport'un haberine göre Juventus, milli futbolcuyu gelecek planlamasının önemli parçalarından biri olarak görüyor.
İtalyan ekibinin, özellikle Arsenal'den gelebilecek 100 milyon euroya kadar olan teklifleri reddetme kararı aldığı öne sürüldü.
Juventus'un Kenan Yıldız konusundaki bu tutumuyla genç yıldızı kadroda tutmak istediği ifade edildi.
47 MAÇTA 20 GOLE KATKI
Kenan Yıldız, geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 47 maçta görev yaptı.
Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 11 gol ve 9 asist kaydetti.