White: 'Hornets'ta birçok insanı şaşırtabiliriz'

Charlotte Hornets ile üç yıllık yeni sözleşme imzalayan Coby White, LaMelo Ball ve Miles Bridges'in takas edilmesine rağmen takımının önümüzdeki sezon beklentilerin üzerine çıkabileceğine inanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Coby White, Charlotte Hornets ile yoluna devam etmekten memnun. Deneyimli guard, sezon arasının başlarında Hornets ile üç yıl için 74 milyon dolarlık yeni bir sözleşmeye imza attı.
White, Charlotte'ın bu yaz LaMelo Ball ve Miles Bridges'i takaslarla göndermesine rağmen başarılı bir sezon geçirmek için hazırlıklarını sürdürdüğünü söyledi.
White, "Gerçekten iyi bir takım olma ve birçok insanı şaşırtma şansımız var ancak bunun için çalışmamız gerekiyor. Bu çalışmanın bir parçası da şu anda yaptığımız şeyler." ifadelerini kullandı.
Hornets oyuncularının önemli bir bölümü şimdiden Charlotte'ta bir araya gelerek antrenmanlara ve birlikte çalışmaya başlamış durumda.
Takımının sahip olduğu oyuncu grubundan oldukça umutlu olduğunu belirten White, şöyle konuştu:
"Gerçekten çok ama çok iyi bir takımımız olduğunu düşünüyorum. Çok fazla kaliteli oyuncumuz var. Aynı zamanda çok sayıda özverili oyuncuya sahip olduğumuzu düşünüyorum ve bu da takım olarak birbirimize alışmamızı kolaylaştıracak. Birçoğumuz şu anda Charlotte'a geldik ve birlikte çalışıyoruz. Şu an hangi aydayız, ağustos mu? Bu bile başlı başına büyük bir adım."
NBA'de oyuncuların sezon başlamadan bu kadar erken bir araya gelmesinin çok sık rastlanan bir durum olmadığını belirten White, bunun takımın motivasyonunu gösterdiğini söyledi.
"NBA'de bunu çok sık görmezsiniz. Dolayısıyla bu bile her oyuncunun bireysel olarak bu işe ne kadar bağlı olduğunu gösteriyor. Bizim için mesele bunu hep birlikte, kolektif olarak yapabilmek ve hem saha içinde hem de saha dışında her gün daha iyi hale gelmek. Çünkü saha dışında da o kardeşlik bağını oluşturmanın hepimiz için önemli olduğunu düşünüyorum. Bu, sahada yaptıklarımız kadar önemli."
White, Charlotte'ın bu yaz LaMelo Ball ve Miles Bridges'i takaslarla göndermesine rağmen başarılı bir sezon geçirmek için hazırlıklarını sürdürdüğünü söyledi.
White, "Gerçekten iyi bir takım olma ve birçok insanı şaşırtma şansımız var ancak bunun için çalışmamız gerekiyor. Bu çalışmanın bir parçası da şu anda yaptığımız şeyler." ifadelerini kullandı.
Hornets oyuncularının önemli bir bölümü şimdiden Charlotte'ta bir araya gelerek antrenmanlara ve birlikte çalışmaya başlamış durumda.
Takımının sahip olduğu oyuncu grubundan oldukça umutlu olduğunu belirten White, şöyle konuştu:
"Gerçekten çok ama çok iyi bir takımımız olduğunu düşünüyorum. Çok fazla kaliteli oyuncumuz var. Aynı zamanda çok sayıda özverili oyuncuya sahip olduğumuzu düşünüyorum ve bu da takım olarak birbirimize alışmamızı kolaylaştıracak. Birçoğumuz şu anda Charlotte'a geldik ve birlikte çalışıyoruz. Şu an hangi aydayız, ağustos mu? Bu bile başlı başına büyük bir adım."
NBA'de oyuncuların sezon başlamadan bu kadar erken bir araya gelmesinin çok sık rastlanan bir durum olmadığını belirten White, bunun takımın motivasyonunu gösterdiğini söyledi.
"NBA'de bunu çok sık görmezsiniz. Dolayısıyla bu bile her oyuncunun bireysel olarak bu işe ne kadar bağlı olduğunu gösteriyor. Bizim için mesele bunu hep birlikte, kolektif olarak yapabilmek ve hem saha içinde hem de saha dışında her gün daha iyi hale gelmek. Çünkü saha dışında da o kardeşlik bağını oluşturmanın hepimiz için önemli olduğunu düşünüyorum. Bu, sahada yaptıklarımız kadar önemli."