Community Shield Nedir? Kimler Oynar ve Formatı Nasıldır?

Karşılaşma, geçmişte Charity Shield adıyla da biliniyordu.

Community Shield'de normalde bir önceki sezonun Premier League şampiyonu ile FA Cup şampiyonu karşı karşıya gelir.

Eğer aynı takım hem Premier League'i hem de FA Cup'ı kazanmışsa, Community Shield'de rakip olarak Premier League'de ikinci sırada yer alan takım mücadele eder.

Bu nedenle organizasyon, İngiltere futbolunda sezonun ilk önemli karşılaşmalarından biri olarak kabul edilir.

Community Shield formatı nasıldır?

Community Shield tek maç üzerinden oynanır. Karşılaşma 90 dakika sürer.

Normal sürenin sonunda skor eşitse, doğrudan penaltı atışlarına geçilir. Community Shield'de beraberlik halinde uzatma devreleri oynanmaz.

Penaltı atışları sonucunda kazanan takım Community Shield kupasını kazanır.

Community Shield resmi bir maç mı?

Community Shield, FA tarafından organize edilen ve resmî nitelik taşıyan bir futbol karşılaşmasıdır. Ancak lig veya FA Cup gibi uzun bir turnuva formatına sahip değildir.

Yeni sezon öncesinde oynandığı için aynı zamanda takımlar açısından sezon hazırlığı niteliği de taşır.

Community Shield neden önemli?

Community Shield, yeni sezon öncesinde iki önemli kupanın son şampiyonlarını karşı karşıya getirmesi nedeniyle dikkat çeker. Ayrıca takımların yeni sezon öncesindeki kadro ve form durumlarını görmek açısından da önemli bir karşılaşmadır.

Community Shield nerede oynanır?

Community Shield karşılaşması geleneksel olarak Wembley Stadyumu'nda oynanır. Wembley, İngiltere Millî Takımı'nın da önemli maçlarına ev sahipliği yapan ülkenin en önemli futbol stadyumlarından biridir.

Sonuç: Community Shield Nedir?

Community Shield, İngiltere'de Premier League şampiyonu ile FA Cup şampiyonunu karşı karşıya getiren geleneksel sezon açılışı karşılaşmasıdır. Tek maç üzerinden oynanan organizasyonda 90 dakika sonunda eşitlik olması halinde uzatma oynanmadan penaltı atışlarına geçilir. Karşılaşmayı kazanan takım sezonun ilk kupalarından biri olan Community Shield'i müzesine götürür.