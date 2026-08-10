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Bouaddi'den M. City'ye "Hemen gelirim" mesajı!

Manchester City'nin Lille'den kadrosuna katmak istediği Ayyoub Bouaddi, 2027'ye kadar Fransa'da kalma planına sıcak bakmıyor. 18 yaşındaki Faslı orta sahanın tercihi, yeni sezonda doğrudan Etihad'ın yolunu tutmak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Ağustos 2026 12:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Bouaddi'den M. City'ye 'Hemen gelirim' mesajı!
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Manchester City'nin orta saha transferindeki öncelikli hedeflerinden Ayyoub Bouaddi konusunda sıcak gelişmeler ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fabrizio Romano'nun haberine göre Manchester City, genç oyuncu ve temsilcileriyle kişisel şartlarda anlaşmaya vardı. Lille ile yürütülen görüşmelerde de önemli mesafe kat edilirken transferin önündeki temel anlaşmazlık, Bouaddi'nin İngiltere'ye ne zaman gideceği konusunda yaşanıyor.

2027'Yİ BEKLEMEK İSTEMİYOR

Lille, yüksek bonservis bedeli karşılığında satışa onay vermesi halinde Bouaddi'nin 2026-27 sezonunu kiralık olarak Fransa'da geçirmesini istiyor. Fransız kulübü, bir sezonluk kiralama formülünün oyuncunun gelişimi açısından daha doğru olacağı görüşünde... Manchester City ise Bouaddi'yi yeni teknik direktör Enzo Maresca'nın kadrosuna hemen dahil etmeyi planlıyor.

18 yaşındaki futbolcunun tercihi de İngiliz ekibiyle aynı yönde. Bouaddi'nin 2027'yi beklemek yerine transferin tamamlanmasının ardından doğrudan Manchester City'ye katılmak istediği belirtildi.

LILLE'IN TALEBİ 90 MİLYON EURO

Transferin mali boyutundaki pazarlıklar da sürüyor. Lille'in oyuncunun hemen ayrılacağı bir anlaşma için yaklaşık 90 milyon euro talep ettiği ifade ediliyor.

Bouaddi'nin bir sezon daha Lille'de kalmasını içeren kiralama veya ön anlaşma formülünde ise bonservis bedelinin aşağı çekilebileceği kaydedildi. Fabrizio Romano'ya göre bonuslarla birlikte toplam paketin 90 milyon euronun üzerine çıkması bekleniyor.

Lille Başkanı Olivier Letang, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Bouaddi'nin yeni sezonda da takımda kalmasını beklediğini söylemişti. Letang, özellikle transfer döneminin son bölümünde gelecek bir teklifin kabul edilmesinin zor olabileceğine dikkat çekmişti.

RODRI'NIN SONRASI ADAYI

Manchester City, geleceği belirsizliğini koruyan Rodri'nin ardından orta sahadaki yapılanmayı Bouaddi üzerine kurmayı planlıyor.

Fas'ın 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldiği kadroda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu, Avrupa'nın birçok önemli kulübünü peşine takmıştı.

Kulüpler arasında son pazarlıklar devam ederken Bouaddi'nin "Hemen Manchester City'ye katılmak istiyorum" yönündeki tercihi, İngiliz ekibinin elini güçlendiren bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

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