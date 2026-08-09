09 Ağustos
Iğdır FK-Karagümrük
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2-1
09 Ağustos
Moreirense-Braga
2-2
09 Ağustos
Gil Vicente-Rio Ave
1-0
09 Ağustos
FC Porto-Alverca
2-0
09 Ağustos
St. Gallen-FC Luzern
2-2
09 Ağustos
Sion-FC Vaduz
3-2
09 Ağustos
Basel-Thun
4-2
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Lugano-FC Zürich
5-0
09 Ağustos
Austria Wien-LASK
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Ried-Rapid Wien
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09 Ağustos
Royal Antwerp-SK Beveren
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Zulte Waregem-Genk
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09 Ağustos
Sarıyer-Muğlaspor
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Sporting Charleroi-OH Leuven
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St. Pauli-Greuther Fürth
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SC Heerenveen-FC Twente
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Mansfield Town-Sheffield United
0-3
09 Ağustos
Bodrum FK-Bursaspor
0-2
09 Ağustos
Vanspor FK-Kayserispor
0-2
09 Ağustos
Benfica-Academico de Viseu FC
2-2

Milli bilardocu Seymen Özbaş Avrupa şampiyonu oldu!

Milli bilardocu Seymen Özbaş, 21 Yaş Altı Gençler 3 Bant Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda bireysel kategoride altın madalya kazandı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Ağustos 2026 17:12 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2026 23:34
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli bilardocu Seymen Özbaş Avrupa şampiyonu oldu!
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Milli bilardocu Seymen Özbaş, Yunanistan'da düzenlenen 21 Yaş Altı Gençler 3 Bant Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda bireysel kategoride altın madalya kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre, şampiyonada başarılı bir performans sergileyen Seymen Özbaş, final karşılaşmasında Almanya'dan Amir Ibraimov'u 35-31 mağlup ederek Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Seymen Özbaş, bireysel kategorideki şampiyonluğunun yanı sıra Kıvanç Burkan Yıldırım ile takımlar kategorisinde de mücadele etti.

Milli sporcular Seymen Özbaş ve Kıvanç Burkan Yıldırım, takımlar kategorisinde Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

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