Kocaelispor, Zed FC ile berabere kaldı

Trendyol Süper Lig takımlarından Kocaelispor, hazırlık maçında Mısır Premier Lig ekiplerinden Zed FC ile 1-1 berabere kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yeşil-siyahlı ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Derince Stadı'nda Zed FC ile karşılaştı.
Maçın 33. dakikasında konuk ekip, Elbanwbi'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Kocaelispor, ikinci yarı oyuna giren Bedirhan Yıldız'ın 64. dakikada kaydettiği golle skoru 1-1'e getirdi.
Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.
Maçın 33. dakikasında konuk ekip, Elbanwbi'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Kocaelispor, ikinci yarı oyuna giren Bedirhan Yıldız'ın 64. dakikada kaydettiği golle skoru 1-1'e getirdi.
Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.