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Kocaelispor, Zed FC ile berabere kaldı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kocaelispor, Mısır ekibi Zed FC ile oynadığı hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Ağustos 2026 20:15 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2026 00:16
Haber: AA, Fotoğraf: DHA
Kocaelispor, Zed FC ile berabere kaldı
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Trendyol Süper Lig takımlarından Kocaelispor, hazırlık maçında Mısır Premier Lig ekiplerinden Zed FC ile 1-1 berabere kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeşil-siyahlı ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Derince Stadı'nda Zed FC ile karşılaştı.

Maçın 33. dakikasında konuk ekip, Elbanwbi'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Kocaelispor, ikinci yarı oyuna giren Bedirhan Yıldız'ın 64. dakikada kaydettiği golle skoru 1-1'e getirdi.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

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