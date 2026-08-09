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Trabzonspor'dan Paredes için flaş hamle!

Muhammed Salah transferiyle dikkat çeken Trabzonspor, orta saha için daha önce de gündemine aldığı Leandro Paredes'in şartlarını sordu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Ağustos 2026 20:32
Fotoğraf: X.com
Trabzonspor'dan Paredes için flaş hamle!
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Trabzonspor, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Kadrosunu Muhammed Salah ile güçlendiren ve forvet transferi için görüşmelerine devam eden bordo-mavililer, orta saha için de Arjantinli yıldız Leandro Paredes'i gündemine aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla PAREDES'İN ŞARTLARI SORULDU

61saat'de geçen habere göre Trabzonspor'un daha önce de transfer listesinde yer alan 32 yaşındaki ön libero Leandro Paredes'in şartlarını sorduğu öğrenildi.

Kariyerinde 460 maçta forma giyen Arjantinli futbolcu, bu karşılaşmalarda 38 gol ve 48 asist üretti.

ARJANTİN MİLLİ TAKIMI'NDA DA FORMA GİYİYOR

Deneyimli orta saha, Arjantin Milli Takımı'nın da formasını giyiyor. Trabzonspor'un Paredes için yaptığı görüşmelerin ilerleyen günlerde nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.

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