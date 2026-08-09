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Can Uzun'un eski hocasından Galatasaray sözleri!

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Can Uzun için konuşan eski antrenörü Vincent Novak, genç yıldızın özelliklerini anlattı ve Osimhen ile birlikte "yıkıcı" bir ikili oluşturabileceğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Ağustos 2026 17:03 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2026 19:55
Haber: Türkiye
Can Uzun'un eski hocasından Galatasaray sözleri!
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Galatasaray'ın 10 numara transferi için Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun ile temaslarını sıklaştırdığı belirtilirken, genç futbolcunun Nürnberg'deki eski antrenörü Vincent Novak, Türkiye Gazetesi'ne özel açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Şimdilerde Nürnberg U16 takımını çalıştıran Novak, 20 yaşındaki futbolcunun teknik özelliklerinden potansiyeline kadar birçok konuda değerlendirmeler yaptı.

"HÜCUMUN SON BÖLGESİNDE TAM ANLAMIYLA BİR KATİL"

Can Uzun'un teknik açıdan çalıştırdığı en yetenekli oyunculardan biri olduğunu belirten Novak, genç futbolcunun özellikle hücumdaki etkinliğine dikkat çekti.

Novak, "Can, şimdiye kadar çalıştırdığım teknik açıdan en yetenekli oyunculardan biri. Üretkenliği ve bitiriciliği birleştiğinde, hücumun son bölgesinde tam anlamıyla bir katil." ifadelerini kullandı.

Can'ın oyunu iyi okuduğunu belirten Novak, "Zeki bir oyuncu ve oyunu çok iyi okuyor. Sahada diğer oyuncuların göremediği boşlukları ve çözümleri görüyor. Bazen iş gerçekten şundan ibaretti: Topu Can'a verin, o bir yolunu bulur." dedi.

"TÜRKİYE'Yİ EVİ OLARAK GÖRÜYOR"

Can Uzun'un Türkiye ile olan bağına da değinen Novak, genç futbolcunun Almanya'da yaşamasına rağmen Türkiye'yi evi olarak gördüğünü söyledi.

Novak, "Can, Almanya'da yaşıyor olsa da Türkiye'yi evi olarak görüyor. O dönemde Türk Milli Takımı'nı temsil etme kararını da bu yüzden almıştı." ifadelerini kullandı.

"OSIMHEN İLE YIKICI BİR KOMBİNASYON OLUŞTURABİLİRLER"

Can Uzun'un gol atmanın yanı sıra gol pozisyonları da oluşturabildiğini belirten Novak, Galatasaray'ın yıldız forveti Victor Osimhen ile olası birlikteliğinin etkili olabileceğini söyledi.

Novak, "Can'ın en iyi yanı gol atmasının haricinde aynı zamanda gol pozisyonları da oluşturabilmesidir. O, daha çok üretken bir isim. 10 numara pozisyonunda oynayan, hem isabet hem de büyük bir hisle mükemmel son paslar atabilen bir oyuncu." dedi.

Osimhen'in savunma arkasına koşularını hatırlatan Novak, "Osimhen, savunma hattının arkasındaki boşluğa hücum etmeyi seviyor. Bu kombinasyon yıkıcı olabilir. Can, savunma arkasına atılan toplar ve kusursuz zamanlanmış paslarla Osimhen'i topla buluşturabilir." ifadelerini kullandı.

"TAKIMIN EN İYİ OYUNCUSU OLMAYA İTEN BİR GÜÇ VAR"

Can Uzun'un kariyer hedeflerine de değinen Novak, genç yıldızın her takımda en iyi oyunculardan biri olmayı hedeflediğini söyledi.

Novak, "İçinde takımın en iyi oyuncusu olmaya iten bir güç var. Altyapıdayken de durum buydu. Can, nereye giderse gitsin takımın en iyi oyuncu olana dek inanılmaz bir sıkılıkla çalışır. Eğer bir gün Galatasaray'a giderse de aynı durum olacak." diye konuştu.

"ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ BAMBAŞKA BİR DENEYİM KAZANDIRACAK"

Novak, Galatasaray'da forma giymesinin Can Uzun'un kariyerine önemli katkı sağlayabileceğini belirtti.

Genç futbolcunun düzenli olarak Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatı bulabileceğini söyleyen Novak, Türkiye'deki şampiyonluk yarışının Can'a farklı bir baskı ve deneyim kazandıracağını ifade etti.

Novak ayrıca Türkiye'ye transferin, Can Uzun'un düzenli olarak üst seviyede forma giymesi ve büyük şampiyonluklar için mücadele etmesi açısından milli takım kariyerine de katkı sağlayabileceğini belirtti.

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