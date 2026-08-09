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Beşiktaş-Hradec Kralove rövanş maçının hakemi belli oldu!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda Hradec Kralove ile oynayacağı rövanş karşılaşmasının hakem kadrosu açıklandı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Ağustos 2026 15:57
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş-Hradec Kralove rövanş maçının hakemi belli oldu!
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu rövanşında Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile oynayacağı karşılaşmayı İsviçre Futbol Federasyonundan Urs Schnyder yönetecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla UEFA tarafından yapılan açıklamaya göre mücadele, 13 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

HAKEM KADROSU AÇIKLANDI

Urs Schnyder'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Marco Zürcher ve Benjamin Zürcher üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sven Wolfensberger olacak.

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