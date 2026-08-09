Beşiktaş-Hradec Kralove rövanş maçının hakemi belli oldu!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu rövanşında Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile oynayacağı karşılaşmayı İsviçre Futbol Federasyonundan Urs Schnyder yönetecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE UEFA tarafından yapılan açıklamaya göre mücadele, 13 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Tüpraş Stadı'nda oynanacak.
HAKEM KADROSU AÇIKLANDI
Urs Schnyder'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Marco Zürcher ve Benjamin Zürcher üstlenecek.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sven Wolfensberger olacak.
HAKEM KADROSU AÇIKLANDI
Urs Schnyder'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Marco Zürcher ve Benjamin Zürcher üstlenecek.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sven Wolfensberger olacak.