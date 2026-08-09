Haber Tarihi: 09 Ağustos 2026 14:50 -
Güncelleme Tarihi:
09 Ağustos 2026 14:50
Manifest Hilal Gruptan Ayrıldı mı? Hilal Yelekçi Manifest'ten Ayrıldı mı?
Türkiye'nin popüler müzik gruplarından Manifest'in üyelerinden Hilal Yelekçi'nin gruptan ayrılıp ayrılmadığı sosyal medyada merak konusu oldu. "Manifest Hilal gruptan ayrıldı mı?" ve "Hilal Yelekçi Manifest'ten ayrıldı mı?" soruları hayranlar tarafından araştırılıyor.
Hilal Yelekçi'nin Manifest'ten ayrıldığına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Güncel bilgilere göre Hilal, Esin, Lidya, Mina, Sueda ve Zeynep ile birlikte Manifest'in altı üyesinden biri olarak yer almaya devam ediyor.
Hilal Yelekçi neden gruptan ayrıldı iddiası çıktı?Hilal'in Manifest'ten ayrıldığı yönündeki iddiaların sosyal medyada yayılan paylaşımlardan kaynaklandığı görülüyor. Ancak bu iddiaları doğrulayan resmi bir açıklama yapılmış değil.Daha önce bir Manifest konserinde Hilal'in bacağındaki rahatsızlık nedeniyle kısa süreliğine sahneden ayrılması da gündeme gelmişti. Ancak sanatçı doktor kontrolünün ardından yeniden sahneye dönerek konserine devam etmişti.Manifest'te Hilal'in son durumuMevcut bilgilere göre Hilal Yelekçi, Manifest kadrosunda bulunuyor. Grubun güncel tanıtımlarında da Manifest; Esin, Hilal, Lidya, Mina, Sueda ve Zeynep olmak üzere altı üyeli grup olarak yer alıyor.Sonuç: Manifest Hilal Gruptan Ayrıldı mı?Hayır. Hilal Yelekçi'nin Manifest'ten ayrıldığına dair doğrulanmış resmi bir bilgi bulunmuyor. Güncel kaynaklarda Hilal, Manifest'in üyeleri arasında yer almaya devam ediyor. Sosyal medyada dolaşan ayrılık iddialarının resmi açıklamalarla doğrulanmadan kesin bilgi olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.
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