UltrAslan lideri Sebahattin Şirin gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle UltraAslan taraftar grubunun lideri "Sebahattin Şirin" ismini kullanan Muzaffer Şirin gözaltına alındı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Başsavcılıktan yapılan açıklama şöyle;
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir takım sosyal medya paylaşımları nedeni ile yürütülen soruşturma kapsamında;
UltraAslan taraftar grubunun lideri olduğu bilinen Sebahattin Şirin (asıl adı Muzaffer Şirin) olan kişi hakkında 6222 sayılı kanun m.14,15(TCK m.220 kapsamında), TCK m.217/A ve TCK m.191 (uyuşturucu kullanma) suçları nedeniyle gözaltı kararı verilmiştir ve şüpheli gözaltına alınmıştır.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur" denildi.
ŞİRİN HAKKINDA SUÇLAMALAR
Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülüyor. Sebahattin Şirin (Muzaffer Şirin) hakkıdanki suçlamalar ise şöyle;
-6222 sayılı Kanun'un 14-15. maddelerine muhalefet
-TCK 191-Uyuşturucu madde bulundurma/kullanma
-TCK 220-Örgütlü karaborsa bilet dolandırıcılığı
-TCK 217/A - Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir takım sosyal medya paylaşımları nedeni ile yürütülen soruşturma kapsamında;
UltraAslan taraftar grubunun lideri olduğu bilinen Sebahattin Şirin (asıl adı Muzaffer Şirin) olan kişi hakkında 6222 sayılı kanun m.14,15(TCK m.220 kapsamında), TCK m.217/A ve TCK m.191 (uyuşturucu kullanma) suçları nedeniyle gözaltı kararı verilmiştir ve şüpheli gözaltına alınmıştır.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur" denildi.
ŞİRİN HAKKINDA SUÇLAMALAR
Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülüyor. Sebahattin Şirin (Muzaffer Şirin) hakkıdanki suçlamalar ise şöyle;
-6222 sayılı Kanun'un 14-15. maddelerine muhalefet
-TCK 191-Uyuşturucu madde bulundurma/kullanma
-TCK 220-Örgütlü karaborsa bilet dolandırıcılığı
-TCK 217/A - Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma