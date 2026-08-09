Fenerbahçe'de Fred ülkesine dönüş hazırlıklarına başladı!

Fenerbahçe'de uzun süredir ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Fred hakkında yeni bir gelişme yaşandığı ileri sürüldü. Tecrübeli futbolcunun Atletico Mineiro ile her konuda anlaşmaya vardığı ve ailesiyle birlikte Brezilya'ya dönüş hazırlıklarına başladığı belirtildi.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Milliyet'in haberine göre Atletico Mineiro, Fred'in Fenerbahçe ile devam eden sözleşmesini feshetmesini bekliyor. Sturm Graz karşılaşmasının ardından oyuncunun geleceğindeki belirsizliğin sona ermesi ve Brezilya ekibine transfer olması bekleniyor.
ATLETICO MINEIRO'DAN FRED AÇIKLAMASI
Atletico Mineiro Sportif Direktörü Paulo Bracks, daha önce Fred'in transfer sürecine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.
Bracks, "Bu çok zor ve karmaşık bir görüşme. Fred'in Fenerbahçe ile sözleşmesi devam ediyor. Atletico'nun Fred'i kadrosuna katmak gibi bir hayali, Fred'in de Atletico'ya gelmek gibi bir hayali var. Bunu daha önce dile getirmişti. Kamuoyuna söyleyebileceğim yeni bir gelişme yok ancak bu, kulüp için bir gelişme olmadığı anlamına gelmiyor. Kamuoyuna söyleyebileceğim yeni bir şey yok." ifadelerini kullanmıştı.
SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR
Fred'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Transferin gerçekleşebilmesi için sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesinin feshedilmesi bekleniyor.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Milliyet'in haberine göre Atletico Mineiro, Fred'in Fenerbahçe ile devam eden sözleşmesini feshetmesini bekliyor. Sturm Graz karşılaşmasının ardından oyuncunun geleceğindeki belirsizliğin sona ermesi ve Brezilya ekibine transfer olması bekleniyor.
ATLETICO MINEIRO'DAN FRED AÇIKLAMASI
Atletico Mineiro Sportif Direktörü Paulo Bracks, daha önce Fred'in transfer sürecine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.
Bracks, "Bu çok zor ve karmaşık bir görüşme. Fred'in Fenerbahçe ile sözleşmesi devam ediyor. Atletico'nun Fred'i kadrosuna katmak gibi bir hayali, Fred'in de Atletico'ya gelmek gibi bir hayali var. Bunu daha önce dile getirmişti. Kamuoyuna söyleyebileceğim yeni bir gelişme yok ancak bu, kulüp için bir gelişme olmadığı anlamına gelmiyor. Kamuoyuna söyleyebileceğim yeni bir şey yok." ifadelerini kullanmıştı.
SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR
Fred'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Transferin gerçekleşebilmesi için sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesinin feshedilmesi bekleniyor.