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Beşiktaş'tan Gineli forvet hamlesi!

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın, MC Alger forması giyen Muhammed Saliou Bangoura'yı gündemine aldı. Cezayir temsilcisinin 22 yaşındaki Gineli santrfor için 5 milyon euro bonservis talep etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Ağustos 2026 10:57 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2026 10:58
Beşiktaş'tan Gineli forvet hamlesi!
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Forvet ve orta saha takviyelerine öncelik veren Beşiktaş'ın, hücum hattı için Muhammed Saliou Bangoura'yı transfer listesine aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun istediği Dusan Vlahovic için girişimlerini sürdüren siyah-beyazlı yönetimin, alternatif isimler üzerinde de çalışmalara başladı.

MC ALGER İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Africa Foot'un haberine göre Beşiktaş, MC Alger forması giyen 22 yaşındaki Gineli santrfor için Cezayir ekibiyle görüşmelere başladı.

MC Alger'in Bangoura için 5 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği aktarıldı. Siyah-beyazlıların ise bu rakamı daha uygun bir seviyeye çekmek amacıyla pazarlıklarını sürdürüyor.

30 MAÇTA 10 GOL

Muhammed Saliou Bangoura, geçen sezon MC Alger formasıyla üç farklı kulvarda toplam 30 karşılaşmaya çıktı.

Gineli forvet, Cezayir Ligi'nde 9, Ulusal Kupa'da ise 1 gol kaydederek sezonu toplam 10 golle tamamladı.

BİR MAÇTA 4 GOL ATTI

2025-2026 sezonunda gösterdiği performansla dikkat çeken Bangoura, ES Mostaganem karşılaşmasında 4 gol kaydetti.

Sağ ayağını kullanan 22 yaşındaki santrforun atletik özellikleri, ceza sahasındaki bitiriciliği ve doğrudan rakip kaleye yönelen oyunuyla öne çıktığı belirtildi. Bangoura'nın Gine Milli Takımı'ndaki performansıyla da dikkat çekti.

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