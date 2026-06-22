Hafta Sonları Yıllık İzinden Sayılır mı? Yıllık İzin Hesaplamasında Cumartesi ve Pazar Detayı

Hafta sonları yıllık izinden sayılır mı?

Çalışanların en çok merak ettiği konulardan biri olan "Hafta sonları yıllık izinden sayılır mı?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Yıllık ücretli izin kullanacak çalışanlar, izin süresinin nasıl hesaplandığını ve hafta sonlarının izin günlerine dahil edilip edilmediğini araştırıyor.

Yıllık izin hesaplamasında uygulanacak kurallar, işçinin çalışma düzenine ve İş Kanunu hükümlerine göre belirleniyor.

Cumartesi ve pazar yıllık izinden düşer mi?

Genel uygulamada yıllık izin süreleri takvim günü üzerinden hesaplanıyor. Bu nedenle yıllık izin süresi içerisinde kalan hafta sonları da izin süresine dahil edilebiliyor.

Örneğin 14 günlük yıllık izin kullanan bir çalışanın izin süresi içinde yer alan cumartesi ve pazar günleri de izin günlerinden sayılabiliyor.

Hafta tatili yıllık izin süresine dahil mi?

İş Kanunu'na göre işçilerin hafta tatili hakkı bulunuyor. Ancak yıllık izin kullanımında izin süresi takvim günü olarak değerlendirildiği için hafta sonları çoğu durumda izin süresinin içerisinde yer alıyor.

Bununla birlikte işyerindeki çalışma sistemi ve toplu iş sözleşmeleri farklı uygulamalar içerebiliyor.

Resmi tatiller yıllık izinden sayılır mı?

Yıllık izin konusunda en önemli ayrıntılardan biri resmi tatillerdir. Kanuna göre yıllık izin süresine denk gelen ulusal bayram ve genel tatil günleri yıllık izin süresinden düşülmez.

Bu nedenle resmi tatiller yıllık izin süresine eklenebiliyor.

Yıllık izin hesaplaması nasıl yapılır?

Çalışanların yıllık izin süreleri hizmet süresine göre belirleniyor.

Genel olarak:

1 yıldan 5 yıla kadar çalışanlara en az 14 gün,

5 yıldan fazla 15 yıldan az çalışanlara en az 20 gün,

15 yıl ve üzeri çalışanlara en az 26 gün

yıllık ücretli izin hakkı tanınıyor.

Sonuç: Hafta Sonları Yıllık İzinden Sayılır mı?

Evet, yıllık izinler genellikle takvim günü üzerinden hesaplandığı için cumartesi ve pazar günleri izin süresine dahil edilebiliyor. Ancak resmi tatiller yıllık izin süresinden sayılmıyor. Çalışanların kendi işyerlerindeki uygulamaları ve sözleşme hükümlerini de incelemeleri faydalı olacaktır.