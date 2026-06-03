Sigaraya Zam Mı Geldi? Güncel JTI Sigara Fiyatları 2026

Bir sigara grubuna zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar'ın yaptığı açıklamaya göre JTİ grubunda yer alan sigaralara 5 TL zam uygulandı. Zamlı fiyatların yürürlüğe girmesiyle birlikte güncel sigara fiyat listesini ve en ucuz sigara fiyatı gündemi meşgul eden konu başlıkları arasında yer aldı. Peki, Sigaraya zam mı geldi? 2 Haziran Salı en ucuz ve en pahalı sigara fiyatı ne kadar oldu, hangi sigara grubuna zam geldi? İşte

Sigara fiyatlarına yeni bir zam yapıldı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda JTİ sigara grubuna 5 TL zam geldiğini açıkladı.

Sigara zammı JTİ sigara grubunda geçerli olacak.

Yapılan 5 TL'lik zammın ardından JTİ grubunda satılan en ucuz sigaranın fiyatı yaklaşık 105 TL seviyesine yükseldi.

Zam sonrasında JTİ grubundaki premium ürünlerin fiyatı 120 TL seviyesine kadar çıktı.

Sigara kullanıcıları, zam kararının ardından güncel fiyat listelerini araştırmaya devam ediyor. Özellikle en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları internet üzerinden en çok aratılan konular arasında yer alırken, sektör temsilcilerinden gelecek yeni açıklamalar yakından takip ediliyor.