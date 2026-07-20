Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Lionel Scaloni: "Hüzün duyuyorum"

Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, Dünya Kupası finalini kaybetmelerinin ardından konuştu.

calendar 20 Temmuz 2026 02:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
SPORX AI BAKIŞI
Lionel Scaloni: 'Hüzün duyuyorum'
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Dünya Kupası finalinin ardından kaybeden Arjantin cephesinde büyük üzüntü yaşanırken teknik direktör Lionel Scaloni, karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Finale kadar gelmenin kolay olmadığını belirten Scaloni, futbolcularının turnuva boyunca gösterdiği özveriye dikkat çekti.

"BU OYUNCULARA MİNNETTARIM"

Yaşadığı hüznü saklamayan Arjantinli teknik adam, "Şu anda üzgünüm ancak her şeyden önce bu çocuklara sonsuz bir minnet duyuyorum. Buraya kadar ulaşmak son derece zordu ve onlar bunun için çok büyük bir emek verdi." ifadelerini kullandı.

"YENİLGİDE DE BÜYÜK KALMALIYIZ"

Başarılı dönemlerde olduğu gibi zor anlarda da doğru tavrı sergilemeleri gerektiğini söyleyen Scaloni, takımına birlik mesajı verdi.

Deneyimli çalıştırıcı, "Kazandığımız zaman nasıl büyük davranıyorsak, kaybettiğimizde de aynı olgunluğu göstermek zorundayız. Bu süreçte neler başardığımızı unutmamalı ve geçmişte ortaya koyduğumuz başarıları hatırlamalıyız." dedi.

"YAPABİLECEĞİMİZ HER ŞEYİ YAPTIK"

Oyuncularının sahada mücadeleden kaçmadığını vurgulayan Lionel Scaloni, "Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Bu takım son ana kadar mücadele etti ve sahip olduğu her şeyi sahaya koydu." sözleriyle açıklamasını tamamladı.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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