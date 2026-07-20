Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Okan Buruk'un Dünya Kupası tahminleri tuttu!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un 2026 Dünya Kupası öncesi verdiği bir röportajda turnuvayla ilgili yaptığı tahminler dikkat çekti. Okan Buruk'un Dünya Kupası'yla ilgili birçok tahmininin tutması sosyal medyada gündem oldu.

calendar 20 Temmuz 2026 11:28
Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Okan Buruk'un Dünya Kupası tahminleri tuttu!
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2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin'i uzatmalarda attığı golle 1-0 mağlup eden İspanya şampiyon oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un 2026 Dünya Kupası tahminleri, turnuvanın tamamlanmasıyla birlikte yeniden gündem oldu.

"FAVORİ İSPANYA" DEMİŞTİ

Dünya Kupası öncesi verdiği bir röportajda organizasyonla ilgili tahminler yapan Okan Buruk, kupanın favorisi olarak İspanya'yı göstermiş ve "Kadrosu tam olursa İspanya diyeceğim. İspanya çok formda ve oyun olarak çok güçlü. Genç ve birbirlerini tamamlayan bir takım. İlk favorim İspanya" demişti.

GOL KRALLIĞI TAHMİNİ DE TUTTU

Okan Buruk'a daha sonra gol kralının hangi futbolcu olacağı sorulmuştu. Buruk bu soruya ise "Mbappe. Milli takım performansına baktığımızda onu söyleyebilirim. Yamal da yine krallığın adaylarından biri" yanıtını vermişti.

Kylian Mbappe attığı 10 golle 2026 Dünya Kupası'nı gol kralı olarak tamamladı.

"HAYAL KIRIKLIĞI BREZİLYA OLUR"

Okan Buruk "Dünya Kupası'nın en büyük hayal kırıklığı hangi takım olur?" sorusunu ise "Brezilya diyeceğim. İyi bir takım olduğunu düşünüyorum ama çok fazla eksikleri var." şeklinde cevapladı.

2026 Dünya Kupası'nda şampiyonluk hedefleyen Brezilya, son 16 turunda Norveç'e 2-1 yenilerek turnuvaya veda etmişti.

FİNAL TAHMİNİ

"Final hangi iki takım arasında oynanır?" sorusunu da yanıtlayan Okan Buruk, "İspanya, Fransa, İngiltere oraları oynayabilecek takımlar." şeklinde konuşmuştu.

ŞAMPİYONLUK TAHMİNİ

Okan Buruk son olarak şampiyonluk tahminiyle ilgili konuşup "Şampiyon İspanya olacak diye düşünüyorum" demişti. 
 

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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