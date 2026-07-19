19 Temmuz
İspanya-Arjantin
22:00
19 Temmuz
Erzgebirge Aue-Schalke 04
2-4
19 Temmuz
Cracovia-Sevilla
1-0DA
19 Temmuz
Genoa-Trento
18:00
19 Temmuz
Rio Ave-Al Ahli
19:00

Dusan Tadic, Hollanda'ya geri dönüyor!

NEC Nijmegen, serbest statüde yer alan Dusan Tadic'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Temmuz 2026 16:29
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Dusan Tadic, Hollanda'ya geri dönüyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Al-Wahda'dan ayrılan Dusan Tadic, daha önce forma giydiği Hollanda'ya NEC Nijmegen ile geri dönebilir. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Voetbalzone'da yer alan habere göre, NEC Nijmegen, serbest statüde yer alan 37 yaşındaki Dusan Tadic ile büyük oranda anlaşma sağladı.

Tadic'in Nijmegen'e transferi için son detayların görüşüldüğü belirtildi.

Sırp futbolcu, Hollanda'da daha önce Groningen, Twente ve Ajax formaları da giymişti.

2023-2025 yılları arasında Fenerbahçe forması da giyen Tadic, sarı-lacivertlilerde 109 maçta 29 gol attı ve 35 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.