Shakhtar Donetsk, iç saha maçlarını Londra'da oynayabilir!

Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk, Şampiyonlar Ligi'ndeki iç saha maçlarını Londra'da oynayabilir.
LONDRA İHTİMALİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE The Athletic'te yer alan habere göre, Ukrayna ekibi, Londra seçeneğini ciddi şekilde değerlendiriyor.
Shakhtar Donetsk, konuyla ilgili Premier Lig'in Londra temsilcileri olan ve gelecek yıl Avrupa'da oynamayacak Chelsea, Fulham ve Brentford ile de görüşmelerine devam ediyor.
KİRALAMA BEDELİ ÖDEYECEK
Shakhtar Donetsk, üç İngiliz ekibinden biriyle anlaşması halinde o takıma stadyum için kiralama bedeli ödeyecek.
Ukrayna ile Rusya arasındaki durum nedeniyle Avrupa maçlarını sahasında oynayamayan Shakhtar Donetsk, daha önceki yıllarda Avrupa turnuvalarındaki iç saha maçlarını Almanya, Polonya ve Slovenya'da oynamıştı.
LONDRA İHTİMALİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE The Athletic'te yer alan habere göre, Ukrayna ekibi, Londra seçeneğini ciddi şekilde değerlendiriyor.
Shakhtar Donetsk, konuyla ilgili Premier Lig'in Londra temsilcileri olan ve gelecek yıl Avrupa'da oynamayacak Chelsea, Fulham ve Brentford ile de görüşmelerine devam ediyor.
KİRALAMA BEDELİ ÖDEYECEK
Shakhtar Donetsk, üç İngiliz ekibinden biriyle anlaşması halinde o takıma stadyum için kiralama bedeli ödeyecek.
Ukrayna ile Rusya arasındaki durum nedeniyle Avrupa maçlarını sahasında oynayamayan Shakhtar Donetsk, daha önceki yıllarda Avrupa turnuvalarındaki iç saha maçlarını Almanya, Polonya ve Slovenya'da oynamıştı.