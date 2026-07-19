3'üncü Lig temsilcisi Altay'da sözleşmesi sona eren stoper Yunus Efe Sarıkaya'nın (20), yeni sezonda siyah-beyazlı takımda yer almayacağı öğrenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İzmir ekibinin altyapısından yetişen genç savunmacı, 2025 yaz transfer döneminde Süper Lig temsilcisi Alanyaspor ile sözleşme imzalamış, iki kulüp arasında yapılan özel anlaşmayla yeniden Altay'a dönmüştü. Alanyaspor'un, Yunus Efe'yi bu kez tecrübe kazanması için farklı bir kulübe kiralama kararı aldığı öğrenildi. Genç savunmacının ayrılığıyla birlikte siyah-beyazlılarda sözleşmesini fesheden Emre, Hikmet ve Ege'nin ardından kadroda 4'üncü ayrılık yaşanmış oldu.
Altay'da Yunus Efe dönmüyor
Altay'da genç stoper Yunus Efe Sarıkaya'nın yeni sezonda takımda yer almayacağı ve Alanyaspor tarafından başka bir kulübe kiralanacağı öğrenildi.
SPORX AI BAKIŞI
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Roma'dan Mason Greenwood yanıtı
-
9
Kocaelispor, Show'un bonservisi için Maccabi Haifa ile anlaştı
-
8
Fenerbahçe Ollie Watkins'te kritik virajda!
-
7
Muhammed Salah'ın tercihini eşi belirledi!
-
6
Chelsea'den dünya tarihine geçecek transfer: Morgan Rogers
-
5
Fenerbahçe'de 'pastanın kreması': Rashford!
-
4
Fenerbahçe, Serhou Guirassy'de geri sayımda! Maliyeti belli oldu
-
3
Domenico Tedesco'ya ilk maçında büyük şok!
-
2
Fenerbahçe-Beşiktaş hattında sürpriz takas!
-
1
Serdal Adalı'dan Muhammed Salah açıklaması!
- 14:15 Hakan Büyükçıngıl'ın hedefi 5 madalya
- 14:14 Nico Gonzalez için 30 milyon euro
- 14:08 KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Kamalı: "Türkiye ile KKTC arasında 'ortak spor komisyonu' kurulmalı"
- 14:04 Ziya Erdal, Sivasspor'a yardımcı antrenör olarak döndü
- 14:04 Barcelona'dan Julian Alvarez açıklaması
- 14:01 Altay'da Yunus Efe dönmüyor
- 13:56 Denizli İdmanyurdu Atakan'la imzaladı
- 13:54 Aydın filesinde iki imza
- 13:49 Nicolas Jackson, Chelsea'de kalmak istiyor
- 13:48 Karşıyaka'da Veysel Karani el yaktı
- 13:45 Milli yelkenci Derin Bartan, 17 yaş altında Avrupa ikincisi oldu
- 13:38 Teknolojiyi bırakıp başarıya koştu: Aden Ünlü
- 13:36 Jhon Duran'ın transfer şartları ortaya çıktı!
- 13:33 Göztepe'de Corrie Ndaba harekatı
- 13:24 Dünya futbolunun mabedi: Centenario Stadı
- 13:17 Ariss: "Takımın enerjisine enerji katacağım"
- 13:16 Acun Ilıcalı'dan Hull City için dev akademi planı!
- 12:58 Torino'ya Emirhan İlkhan şoku
- 12:52 Hull City'den Leon Bailey hamlesi
- 12:49 Sivasspor'da Kimpioka için feshi kararı!
- 12:41 Kounde: "İlk yarıdaki tablo kabul edilemezdi"
- 12:40 Felix Uduokhai için görüşmeler başladı
- 12:29 Fenerbahçe'de 'pastanın kreması': Rashford!
- 12:29 Malo Gusto: "Hatalarımızdan ders çıkaracağız"
- 12:26 Wilfried Singo, Inter'in transfer listesinde
- 12:22 Tchouameni: "Takım olarak utandığımız kesin"
- 12:19 Renato Nhaga'ya Portekiz'den talip çıktı
- 12:11 Trabzonspor'dan Oppong hamlesi!
- 12:10 İsmail Kartal, Gornik Zabrze maçının ilk 11'ini belirledi!
- 11:57 Fenerbahçe'de güvenin adı: İsmail Kartal
- 11:51 Muhammed Salah'ın tercihini eşi belirledi!
- 11:45 Çorum'da hedef Philippe Coutinho
- 11:34 Galatasaray'da Barış Alper'e izin yok!
- 11:30 Trabzonspor'dan Osorio seferi
- 11:22 Galatasaray'dan Brahim Diaz için ilk temas
- 11:14 Thomas Tuchel: "Bu takım özel bir şey başardı"
- 11:12 Fenerbahçe-Beşiktaş hattında sürpriz takas!
- 11:10 Deschamps: "Sorumlusu benim"
- 11:07 Fransa'da Deschamps dönemi bitti
- 11:04 Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinden Ndidi ısrarı!
- 11:00 Galatasaray'da fırsat transferi: Amine Gouiri
- 10:52 İsmail Kartal'dan Greenwood için dev plan!
- 10:42 Jamal Musiala'ya Galatasaray çağrısı
- 10:37 Beşiktaş'ın orta saha hedefi Hojbjerg!
- 10:37 Fenerbahçe'de yerli golcü harekatı!
- 10:21 Fenerbahçe Ollie Watkins'te kritik virajda!
- 10:21 Semih Kılıçsoy: "Zincirlerimi kıracağım"
- 10:15 Mauro Icardi'nin veliahtı Ada Yüzgeç!
- 10:11 Fenerbahçe, Serhou Guirassy'de geri sayımda! Maliyeti belli oldu
- 10:04 Bournemouth'tan Davinson Sanchez için teklif hazırlığı
- 10:03 Beşiktaş'ın Bitello planında 15 milyon euro çıkmazı
- 09:51 Galatasaray'dan dev operasyon: Bruno Fernandes
- 09:40 Galatasaray'dan Lucumi'ye teklif hazırlığı
- 09:10 Galatasaray'da Lemina neden imza atmadı?
- 09:02 10 gollü çılgın maç! İngiltere, Fransa'yı yıktı!
- 00:17 2026 Dünya Kupası final rehberi
- 23:09 İspanya VS Arjantin: Taktik karşılaştırma!
- 22:37 Eyüpspor, Bandırmaspor'la yenişemedi
- 22:22 Kasımpaşa'nın hazırlık maçında denge bozulmadı
- 22:03 Kocaelispor, Show'un bonservisi için Maccabi Haifa ile anlaştı
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL