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Altay'da Yunus Efe dönmüyor

Altay'da genç stoper Yunus Efe Sarıkaya'nın yeni sezonda takımda yer almayacağı ve Alanyaspor tarafından başka bir kulübe kiralanacağı öğrenildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Temmuz 2026 14:01
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay'da Yunus Efe dönmüyor
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3'üncü Lig temsilcisi Altay'da sözleşmesi sona eren stoper Yunus Efe Sarıkaya'nın (20), yeni sezonda siyah-beyazlı takımda yer almayacağı öğrenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İzmir ekibinin altyapısından yetişen genç savunmacı, 2025 yaz transfer döneminde Süper Lig temsilcisi Alanyaspor ile sözleşme imzalamış, iki kulüp arasında yapılan özel anlaşmayla yeniden Altay'a dönmüştü. Alanyaspor'un, Yunus Efe'yi bu kez tecrübe kazanması için farklı bir kulübe kiralama kararı aldığı öğrenildi. Genç savunmacının ayrılığıyla birlikte siyah-beyazlılarda sözleşmesini fesheden Emre, Hikmet ve Ege'nin ardından kadroda 4'üncü ayrılık yaşanmış oldu.

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