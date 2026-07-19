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Torino'ya Emirhan İlkhan şoku

Torino'nun sezon öncesi hazırlıklarında sakatlanan Emirhan İlkhan'ın sağ uyluk kasında problem tespit edildi. Genç orta sahanın yapılacak kontrollerin ardından sahalardan uzun süre uzak kalabileceği belirtiliyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Temmuz 2026 12:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Torino'ya Emirhan İlkhan şoku
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Serie A ekiplerinden Torino, sezon öncesi hazırlıklarını sürdürürken Emirhan İlkhan'dan kötü haber geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Teknik direktör Ignazio Abate yönetimindeki Torino'nun Pinzolo'yu hazırlık maçında 13-0 mağlup ettiği karşılaşmada forma giyemeyen Emirhan İlkhan'ın uyluk bölgesinde kas sakatlığı yaşadığı öğrenildi.

DETAYLI KONTROLDEN GEÇECEK

Sky Sport muhabiri Paolo Aghemo'nun haberine göre, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu yaşadığı kas problemi nedeniyle mücadelede görev alamadı. Emirhan'ın önümüzdeki saatlerde detaylı sağlık kontrollerinden geçeceği belirtilirken, ilk değerlendirmelerin çok olumlu olmadığı aktarıldı.

UZUN SÜRELİ SAKATLIK ENDİŞESİ

Torino cephesinde, genç futbolcunun önemli bir süre sahalardan uzak kalabileceği endişesi yaşanıyor. Yapılacak tetkiklerin ardından Emirhan İlkhan'ın sakatlığının ciddiyeti ve sahalara dönüş süresinin netlik kazanması bekleniyor.

SEZON HAZIRLIĞINI ETKİLEYEBİLİR

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Emirhan İlkhan'ın, yeni teknik direktör Ignazio Abate'nin planlarında önemli bir yer tutması bekleniyordu. Ancak yaşadığı sakatlık, genç futbolcunun sezon öncesi hazırlık sürecini ve yeni teknik ekibin oyun planına adaptasyonunu olumsuz etkileyebilir.

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