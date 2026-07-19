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Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Kounde: "İlk yarıdaki tablo kabul edilemezdi"

2026 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında İngiltere'ye 6-4 mağlup olan Fransa'da Jules Kounde açıklamalarda bulundu.

calendar 19 Temmuz 2026 12:41
Haber: AA
SPORX AI BAKIŞI
Kounde: 'İlk yarıdaki tablo kabul edilemezdi'
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2026 FIFA Dünya Kupası 3'üncülük maçında İngiltere'ye 6-4 mağlup olan Fransa'da savunma oyuncusu Jules Kounde, ortaya çıkan sonuç nedeniyle üzgün olduklarını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Miami Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 27 yaşındaki futbolcu, İngiltere karşısında ilk devreyi 4-0 geride tamamlamalarını "Kabul edilemez" olarak yorumladı.

İlk yarıda yenilen 4 golün birçok sebebi olduğunu dile getiren Kounde, şöyle devam etti:

"Ancak ikinci yarıdaki tepkiyi ve orada sergilediğimiz tavrı, gayreti hatırlatmak istiyorum. Çok denedik ama maalesef yeterli olmadı. Yine de ikinci yarı dürüst olmak gerekirse çok sayıda gol şansı yakaladık. Skoru eşitleyip maçı kazanabilirdik. Dünya Kupası'ndan ikinci bir mağlubiyetle ayrıldığımız ve hocaya son maçında bir hikaye hediye edemediğimiz için üzgünüz. İlk pişmanlığımız yarı finalde elenmekti. Yalan söylemeyeceğim, bugünkü zor bir maçtı. Çünkü tek bir hedef olan finale çıkmak için haftalarca hazırlanıp, sonrasında üçüncülük maçına çıkmak hiç kolay değil. Ancak yine de en iyisini yapmalıydık çünkü üçüncülük, dördüncülükten iyidir. Bir hayal kırıklığı var, çünkü genel olarak bu turnuva bize olumlu bir imaj çizdi. İnsanlar çoğu maçta bizi izlemekten keyif aldı ve bu şekilde bitirmek biraz acı verici."

Kounde, ilk yarıda 4-0 geriye düşmelerinin ardından ikinci devrede reaksiyon gösterdiklerini vurgulayarak, "Bence bu her şeyden önce gurur meselesiydi. Bizim gibi bir takım için ilk yarıdaki skor kabul edilemez. Bence herkes, ikinci yarıda oyun seviyesini yükseltti ve bu çok daha tutarlı ve onurlu bir görüntü çizdi. Tabii bugün ikinci mağlubiyetimizle turnuvadan ayrıldığımız için üzgünüm. O yüzden durumun zor olduğunu söyleyebilirim." açıklamasında bulundu.

Teknik direktör Didier Deschamps hakkında konuşan Jules Kounde, şunları kaydetti:

"Fransa'yı takip edenler için milli takımın, Deschamps'ın takımın başına geçtiği andan itibaren hem sportif hem de imaj anlamında zor bir dönemden geçtiğini biliriz. Bu takımda bir sevgisizlik vardı, o bunu düzeltti ve Fransa'yı yükseltti. Çalışanlarının emeği ve oyuncuların katkısıyla bunu başardı. Özellikle 2018 Dünya Kupası şampiyonluğu, minnettar olduğum bir başarıdır. Fransa'nın geleceği parlak çünkü elimizde harika bir grup ve yetenekli oyuncular var. Yeni seçimler, yeni kararlar olacak ama geleceğin parlak olduğunu düşünüyorum. Bugün maçın ardından duygusal anlar yaşandı. Hocanın son maçıydı. Birlikte geçirdiğimiz yıllar ve turnuva boyunca verdiğimiz mücadele için teşekkürlerini sundu. Her şeyi mükemmel yapmasak da grup içinde birlik olduğumuzu ve iyi bir performans sergilediğimizi vurguladı. Fransa halkına keyif verdiğimizi söyledi ve önemli olanın da bu olduğunu belirtti."

 

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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