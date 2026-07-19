Pep Guardiola'dan sürpriz İngiltere kararı
Pep Guardiola'nın, daha önce geri çevirdiği İngiltere Milli Takımı'nın başına geçmeye bu kez istekli olduğu ve Thomas Tuchel'in geleceğinin tartışıldığı dönemde görevi bir fırsat olarak gördüğü öne sürüldü.
İNGİLTERE'Yİ ÇALIŞTIRMAK İSTİYOR
55 yaşındaki Guardiola'nın yakın çevresine, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde İngiltere Milli Takımı'nda görev almak istediğini söylediği öne sürüldü.
Tecrübeli teknik adam, 2024 yılında İngiltere Futbol Federasyonu ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından milli takımın başına geçmeye oldukça yaklaşmıştı. Ancak son anda kararını değiştiren Guardiola, Manchester City'de kalmayı tercih etmişti.
MANCHESTER CITY'DE TARİH YAZDI
Manchester City'de geçirdiği 10 yıllık dönemde büyük başarılara imza atan Guardiola, 6 Premier Lig şampiyonluğunun yanı sıra Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere toplam 20 kupa kazandı.
Bu yaz İngiliz ekibinden ayrılan İspanyol çalıştırıcının, kısa vadede yeniden bir kulüp takımının başına geçmeyi düşünmediği ifade ediliyor.
TUCHEL ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE
Öte yandan İngiltere Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nda Arjantin'e yarı finalde elenmesi, teknik direktör Thomas Tuchel üzerindeki baskıyı artırdı.
Alman teknik adamın kısa süre önce sözleşmesini uzatmasına rağmen, alınan sonuçların ardından görevinden ayrılması gerektiğini savunanların sayısının arttığı belirtiliyor.
GUARDIOLA İÇİN YENİ FIRSAT
Yaşanan gelişmeler, Pep Guardiola'nın ilerleyen dönemde yeniden İngiltere Milli Takımı'nın başına geçebileceği yönündeki iddiaları güçlendirdi.
Kararları konusunda zaman zaman fikir değiştirebildiği bilinen Guardiola'nın, İngiltere'de oluşan mevcut tabloyu milli takımın başına geçmek için bir fırsat olarak değerlendirebileceği öne sürülüyor.
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|ABD
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|4
|6
|2
|Avustralya
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
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|Paraguay
|3
|1
|1
|1
|2
|4
|-2
|4
|4
|Türkiye
|3
|1
|0
|2
|3
|5
|-2
|3
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Meksika
|3
|3
|0
|0
|6
|0
|6
|9
|2
|Güney Afrika
|3
|1
|1
|1
|2
|3
|-1
|4
|3
|Güney Kore
|3
|1
|0
|2
|2
|3
|-1
|3
|4
|Çekya
|3
|0
|1
|2
|2
|6
|-4
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İsviçre
|3
|2
|1
|0
|7
|3
|4
|7
|2
|Kanada
|3
|1
|1
|1
|8
|3
|5
|4
|3
|Bosna Hersek
|3
|1
|1
|1
|5
|6
|-1
|4
|4
|Katar
|3
|0
|1
|2
|2
|10
|-8
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Brezilya
|3
|2
|1
|0
|7
|1
|6
|7
|2
|Fas
|3
|2
|1
|0
|6
|3
|3
|7
|3
|İskoçya
|3
|1
|0
|2
|1
|4
|-3
|3
|4
|Haiti
|3
|0
|0
|3
|2
|8
|-6
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|3
|2
|0
|1
|10
|4
|6
|6
|2
|Fildişi Sahili
|3
|2
|0
|1
|4
|2
|2
|6
|3
|Ekvador
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Curacao
|3
|0
|1
|2
|1
|9
|-8
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hollanda
|3
|2
|1
|0
|10
|4
|6
|7
|2
|Japonya
|3
|1
|2
|0
|7
|3
|4
|5
|3
|İsveç
|3
|1
|1
|1
|7
|7
|0
|4
|4
|Tunus
|3
|0
|0
|3
|2
|12
|-10
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Belçika
|3
|1
|2
|0
|6
|2
|4
|5
|2
|Mısır
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|2
|5
|3
|İran
|3
|0
|3
|0
|3
|3
|0
|3
|4
|Yeni Zelanda
|3
|0
|1
|2
|4
|10
|-6
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İspanya
|3
|2
|1
|0
|5
|0
|5
|7
|2
|Cape Verde
|3
|0
|3
|0
|2
|2
|0
|3
|3
|Uruguay
|3
|0
|2
|1
|3
|4
|-1
|2
|4
|Suudi Arabistan
|3
|0
|2
|1
|1
|5
|-4
|2
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Fransa
|3
|3
|0
|0
|10
|2
|8
|9
|2
|Norveç
|3
|2
|0
|1
|8
|7
|1
|6
|3
|Senegal
|3
|1
|0
|2
|8
|6
|2
|3
|4
|Irak
|3
|0
|0
|3
|1
|12
|-11
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Arjantin
|3
|3
|0
|0
|8
|1
|7
|9
|2
|Avusturya
|3
|1
|1
|1
|6
|6
|0
|4
|3
|Cezayir
|3
|1
|1
|1
|5
|7
|-2
|4
|4
|Ürdün
|3
|0
|0
|3
|3
|8
|-5
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|3
|2
|1
|0
|4
|1
|3
|7
|2
|Portekiz
|3
|1
|2
|0
|6
|1
|5
|5
|3
|Kongo D. Cumhuriyeti
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|1
|4
|4
|Özbekistan
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İngiltere
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|2
|Hırvatistan
|3
|2
|0
|1
|5
|5
|0
|6
|3
|Gana
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Panama
|3
|0
|0
|3
|0
|4
|-4
|0