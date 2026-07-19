Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Pep Guardiola'dan sürpriz İngiltere kararı

Pep Guardiola'nın, daha önce geri çevirdiği İngiltere Milli Takımı'nın başına geçmeye bu kez istekli olduğu ve Thomas Tuchel'in geleceğinin tartışıldığı dönemde görevi bir fırsat olarak gördüğü öne sürüldü.

calendar 19 Temmuz 2026 14:32
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
SPORX AI BAKIŞI
Pep Guardiola'dan sürpriz İngiltere kararı
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Manchester City ile yollarını ayıran Pep Guardiola'nın kariyerine nasıl devam edeceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İngiliz basınından Mirror'ın haberine göre İspanyol teknik adam, daha önce görevi kabul etmediği İngiltere Milli Takımı'nın başına geçmeye bu kez sıcak bakıyor.

İNGİLTERE'Yİ ÇALIŞTIRMAK İSTİYOR

55 yaşındaki Guardiola'nın yakın çevresine, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde İngiltere Milli Takımı'nda görev almak istediğini söylediği öne sürüldü.

Tecrübeli teknik adam, 2024 yılında İngiltere Futbol Federasyonu ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından milli takımın başına geçmeye oldukça yaklaşmıştı. Ancak son anda kararını değiştiren Guardiola, Manchester City'de kalmayı tercih etmişti.

MANCHESTER CITY'DE TARİH YAZDI

Manchester City'de geçirdiği 10 yıllık dönemde büyük başarılara imza atan Guardiola, 6 Premier Lig şampiyonluğunun yanı sıra Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere toplam 20 kupa kazandı.

Bu yaz İngiliz ekibinden ayrılan İspanyol çalıştırıcının, kısa vadede yeniden bir kulüp takımının başına geçmeyi düşünmediği ifade ediliyor.

TUCHEL ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Öte yandan İngiltere Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nda Arjantin'e yarı finalde elenmesi, teknik direktör Thomas Tuchel üzerindeki baskıyı artırdı.

Alman teknik adamın kısa süre önce sözleşmesini uzatmasına rağmen, alınan sonuçların ardından görevinden ayrılması gerektiğini savunanların sayısının arttığı belirtiliyor.

GUARDIOLA İÇİN YENİ FIRSAT

Yaşanan gelişmeler, Pep Guardiola'nın ilerleyen dönemde yeniden İngiltere Milli Takımı'nın başına geçebileceği yönündeki iddiaları güçlendirdi.

Kararları konusunda zaman zaman fikir değiştirebildiği bilinen Guardiola'nın, İngiltere'de oluşan mevcut tabloyu milli takımın başına geçmek için bir fırsat olarak değerlendirebileceği öne sürülüyor.

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DÜNYA KUPASI ÖZEL BÖLÜMÜ
Pep Guardiola
Pep Guardiola'dan sürpriz İngiltere kararı
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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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