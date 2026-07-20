Final sonrası saha karıştı; yumruklar konuştu
İspanya'nın Arjantin'i mağlup ederek şampiyonluğa ulaştığı 2026 Dünya Kupası finalinin ardından saha karıştı.
Araya girmeye çalışan Gavi de olayın içine dahil oldu. Arjantinli orta saha oyuncusu Paredes'in kavga sırasında Gavi'ye yumruk attığı görüldü.
FİNALİN SONUNA GÖLGE DÜŞTÜ
İspanya'nın 1-0 kazanarak dünya şampiyonu olduğu final, bitiş düdüğünden sonra yaşanan kavga nedeniyle olaylı şekilde tamamlandı. Ferran Torres'in uzatmalarda attığı golle kupaya ulaşan İspanya'nın kutlamaları, iki takım oyuncuları arasındaki gerilim nedeniyle bir süre kesintiye uğradı.
Leandro Paredes, finalin sonunda Eric Garcia'nın boğazını sıktı, ardından Gavi'yi yumrukladı.pic.twitter.com/qWmD5hvWKx
— Sporxtv (@sporxtv) July 19, 2026
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