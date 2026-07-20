Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Luis de la Fuente: "Bir fikirle her şeyi kazandık!"

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Arjantin'i mağlup ederek kazandıkları 2026 Dünya Kupası'nın ardından futbolcularıyla gurur duyduğunu söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, Emiliano Martinez'in kurtarışlarının maçın daha erken kopmasını engellediğini belirtti.

calendar 20 Temmuz 2026 01:34
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
SPORX AI BAKIŞI
Luis de la Fuente: 'Bir fikirle her şeyi kazandık!'
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News

2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin'i 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan İspanya'da teknik direktör Luis de la Fuente, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Oyuncularının ortak bir oyun anlayışına inanarak hareket ettiğini vurgulayan İspanyol teknik adam, takım içerisindeki birlikteliğin kazanılan başarılarda önemli rol oynadığını dile getirdi.

"BU NESİLLE GURUR DUYUYORUM"

Futbolcularına övgüler yağdıran De la Fuente, "Bir fikir etrafında büyüyen, o fikre bağlı kalan ve her geçen gün onu daha ileri taşıyan bu nesille büyük gurur duyuyorum. Olağanüstü yeteneklere sahipler. Hepsi çok iyi ve büyük futbolcular. Aynı zamanda bir takımın ve ailenin nasıl olması gerektiğini de gösterdiler. Onlarla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası zaferinin kendisi için büyük anlam taşıdığını belirten deneyimli çalıştırıcı, yaşadığı duyguları anlatmakta zorlandığını söyledi.

De la Fuente, "Çok heyecanlıyım. Geriye dönüp baktığımda bu futbolcularla birlikte her şeyi kazandığımızı görüyorum. Gerçekten her şeyi başardık." dedi.

"MAÇ DAHA ÖNCE BİTEBİLİRDİ"

Final karşılaşmasını da değerlendiren Luis de la Fuente, İspanya'nın bulduğu fırsatlarla sonuca daha erken ulaşabileceğini savundu.

Arjantin kalecisi Emiliano Martinez'in performansına dikkat çeken De la Fuente, "Bence maçın sonucu çok daha erken belli olmalıydı. Emiliano Martinez'in yaptığı kurtarışlar, karşılaşmayı daha önce kazanmamızı engelledi." şeklinde konuştu.

"ON KİŞİYE KARŞI OYNAMAK DA KOLAY DEĞİL"

Rakibin kırmızı kart görmesinin ardından maçın kolaylaşmadığını belirten İspanyol teknik adam, final karşılaşmalarında baskının her zaman yüksek olduğunu ifade etti.

De la Fuente, "Bu bir Dünya Kupası finaliydi. Rakibiniz on kişi kalsa bile zorlanmanız normal. Böyle karşılaşmalarda her türlü senaryoya hazır olmanız gerekir. Biz de sahada yaşanabilecek her şeye hazırlıklıydık." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, 2023 UEFA Uluslar Ligi ve EURO 2024'ün ardından 2026 Dünya Kupası'nı da kazanarak kısa sürede üçüncü büyük şampiyonluğuna ulaştı.

 Reklam 
DÜNYA KUPASI ÖZEL BÖLÜMÜ
Lionel Scaloni:
Lionel Scaloni: "Hüzün duyuyorum"
Nico Williams:
Nico Williams: "Cehennemden cennete!"
Rodri:
Rodri: "Ben bir başarı öyküsüyüm!"
Final sonrası saha karıştı; yumruklar konuştu
Final sonrası saha karıştı; yumruklar konuştu
Messi gözyaşlarını tutamadı
Messi gözyaşlarını tutamadı
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
Sporx Anasayfasına Dön