Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

İspanya canavar gibi!

2023 yılında UEFA Uluslar Ligi ile başlayan Luis de la Fuente dönemi, EURO 2024'ün ardından 2026 Dünya Kupası şampiyonluğuyla zirveye ulaştı. İspanya, tecrübeli teknik adam yönetiminde katıldığı turnuvalara damga vurdu.

calendar 20 Temmuz 2026 01:29 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2026 01:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
SPORX AI BAKIŞI
İspanya canavar gibi!
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Dünya futbolunda yeniden İspanya fırtınası esiyor. Luis de la Fuente'nin göreve gelmesiyle büyük bir dönüşüm yaşayan İspanya Milli Takımı, kısa sürede kazandığı üç önemli kupayla yeni bir altın dönemin kapılarını açtı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İspanya'nın De la Fuente yönetimindeki ilk büyük başarısı 2023 UEFA Uluslar Ligi'nde geldi. Finalde Hırvatistan ile karşılaşan İspanyollar, golsüz tamamlanan mücadelenin ardından rakibini penaltı atışları sonucunda mağlup ederek kupaya uzandı.

AVRUPA'NIN ZİRVESİNE ÇIKTI

İspanya, bir yıl sonra Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te kusursuza yakın bir performans sergiledi. Turnuvadaki yedi maçını da kazanan De la Fuente'nin öğrencileri, finalde İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Bu sonuçla tarihindeki dördüncü Avrupa Şampiyonası zaferine ulaşan İspanya, organizasyonun en fazla şampiyon olan ülkesi unvanını da tek başına ele geçirdi.

SON HALKA DÜNYA KUPASI

Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya'nın yükselişi, 2026 Dünya Kupası'nda da devam etti. Finale kadar ilerleyen İspanyollar, son şampiyon Arjantin'i Ferran Torres'in uzatmalarda attığı golle 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

İspanya böylece 2010'un ardından tarihindeki ikinci Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaşırken De la Fuente de milli takımın başındaki üçüncü büyük kupasını kaldırdı.

ÜÇ TURNUVA, ÜÇ BÜYÜK KUPA

Deneyimli teknik adamın İspanya ile kazandığı kupalar şöyle:

* 2023 UEFA Uluslar Ligi
* EURO 2024
* 2026 FIFA Dünya Kupası

Genç yıldızlarla deneyimli isimleri aynı sistem içerisinde buluşturan Luis de la Fuente, İspanya'yı yeniden dünya futbolunun zirvesine taşıdı. Üst üste gelen başarıların ardından İspanyollar, 2008-2012 yılları arasındaki unutulmaz jenerasyonu hatırlatan yeni bir hakimiyet dönemi başlattı.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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