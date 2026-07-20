İspanya canavar gibi!
2023 yılında UEFA Uluslar Ligi ile başlayan Luis de la Fuente dönemi, EURO 2024'ün ardından 2026 Dünya Kupası şampiyonluğuyla zirveye ulaştı. İspanya, tecrübeli teknik adam yönetiminde katıldığı turnuvalara damga vurdu.
AVRUPA'NIN ZİRVESİNE ÇIKTI
İspanya, bir yıl sonra Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te kusursuza yakın bir performans sergiledi. Turnuvadaki yedi maçını da kazanan De la Fuente'nin öğrencileri, finalde İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek Avrupa şampiyonluğunu elde etti.
Bu sonuçla tarihindeki dördüncü Avrupa Şampiyonası zaferine ulaşan İspanya, organizasyonun en fazla şampiyon olan ülkesi unvanını da tek başına ele geçirdi.
SON HALKA DÜNYA KUPASI
Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya'nın yükselişi, 2026 Dünya Kupası'nda da devam etti. Finale kadar ilerleyen İspanyollar, son şampiyon Arjantin'i Ferran Torres'in uzatmalarda attığı golle 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
İspanya böylece 2010'un ardından tarihindeki ikinci Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaşırken De la Fuente de milli takımın başındaki üçüncü büyük kupasını kaldırdı.
ÜÇ TURNUVA, ÜÇ BÜYÜK KUPA
Deneyimli teknik adamın İspanya ile kazandığı kupalar şöyle:
* 2023 UEFA Uluslar Ligi
* EURO 2024
* 2026 FIFA Dünya Kupası
Genç yıldızlarla deneyimli isimleri aynı sistem içerisinde buluşturan Luis de la Fuente, İspanya'yı yeniden dünya futbolunun zirvesine taşıdı. Üst üste gelen başarıların ardından İspanyollar, 2008-2012 yılları arasındaki unutulmaz jenerasyonu hatırlatan yeni bir hakimiyet dönemi başlattı.
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|ABD
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|4
|6
|2
|Avustralya
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|3
|Paraguay
|3
|1
|1
|1
|2
|4
|-2
|4
|4
|Türkiye
|3
|1
|0
|2
|3
|5
|-2
|3
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Meksika
|3
|3
|0
|0
|6
|0
|6
|9
|2
|Güney Afrika
|3
|1
|1
|1
|2
|3
|-1
|4
|3
|Güney Kore
|3
|1
|0
|2
|2
|3
|-1
|3
|4
|Çekya
|3
|0
|1
|2
|2
|6
|-4
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İsviçre
|3
|2
|1
|0
|7
|3
|4
|7
|2
|Kanada
|3
|1
|1
|1
|8
|3
|5
|4
|3
|Bosna Hersek
|3
|1
|1
|1
|5
|6
|-1
|4
|4
|Katar
|3
|0
|1
|2
|2
|10
|-8
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Brezilya
|3
|2
|1
|0
|7
|1
|6
|7
|2
|Fas
|3
|2
|1
|0
|6
|3
|3
|7
|3
|İskoçya
|3
|1
|0
|2
|1
|4
|-3
|3
|4
|Haiti
|3
|0
|0
|3
|2
|8
|-6
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|3
|2
|0
|1
|10
|4
|6
|6
|2
|Fildişi Sahili
|3
|2
|0
|1
|4
|2
|2
|6
|3
|Ekvador
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Curacao
|3
|0
|1
|2
|1
|9
|-8
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hollanda
|3
|2
|1
|0
|10
|4
|6
|7
|2
|Japonya
|3
|1
|2
|0
|7
|3
|4
|5
|3
|İsveç
|3
|1
|1
|1
|7
|7
|0
|4
|4
|Tunus
|3
|0
|0
|3
|2
|12
|-10
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Belçika
|3
|1
|2
|0
|6
|2
|4
|5
|2
|Mısır
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|2
|5
|3
|İran
|3
|0
|3
|0
|3
|3
|0
|3
|4
|Yeni Zelanda
|3
|0
|1
|2
|4
|10
|-6
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İspanya
|3
|2
|1
|0
|5
|0
|5
|7
|2
|Cape Verde
|3
|0
|3
|0
|2
|2
|0
|3
|3
|Uruguay
|3
|0
|2
|1
|3
|4
|-1
|2
|4
|Suudi Arabistan
|3
|0
|2
|1
|1
|5
|-4
|2
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Fransa
|3
|3
|0
|0
|10
|2
|8
|9
|2
|Norveç
|3
|2
|0
|1
|8
|7
|1
|6
|3
|Senegal
|3
|1
|0
|2
|8
|6
|2
|3
|4
|Irak
|3
|0
|0
|3
|1
|12
|-11
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Arjantin
|3
|3
|0
|0
|8
|1
|7
|9
|2
|Avusturya
|3
|1
|1
|1
|6
|6
|0
|4
|3
|Cezayir
|3
|1
|1
|1
|5
|7
|-2
|4
|4
|Ürdün
|3
|0
|0
|3
|3
|8
|-5
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|3
|2
|1
|0
|4
|1
|3
|7
|2
|Portekiz
|3
|1
|2
|0
|6
|1
|5
|5
|3
|Kongo D. Cumhuriyeti
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|1
|4
|4
|Özbekistan
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İngiltere
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|2
|Hırvatistan
|3
|2
|0
|1
|5
|5
|0
|6
|3
|Gana
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Panama
|3
|0
|0
|3
|0
|4
|-4
|0