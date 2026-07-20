Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Buldozer gibi şampiyon: İspanya

2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin'i 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan İspanya, turnuva boyunca ortaya koyduğu savunma performansıyla dikkat çekti. Luis de la Fuente'nin öğrencileri, oynadığı 8 karşılaşmanın 7'sinde kalesini gole kapattı.

calendar 20 Temmuz 2026 01:45
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
SPORX AI BAKIŞI
Buldozer gibi şampiyon: İspanya
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2026 Dünya Kupası'nın şampiyonu İspanya oldu.

Turnuvaya Yeşil Burun Adaları karşısında aldığı golsüz beraberlikle başlayan İspanyollar, daha sonra oynadığı tüm karşılaşmaları kazanarak kupaya uzandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, grup aşamasında Suudi Arabistan'ı 4-0 ve Uruguay'ı 1-0 mağlup etti. İlk turu yenilgisiz tamamlayan İspanyol ekibi, eleme aşamalarında ise oyununu bir üst seviyeye çıkardı.

ELEME TURLARINDA RAKİPLERİNE GEÇİT VERMEDİ

Son 32 turunda Avusturya'yı 3-0'la geçen İspanya, son 16 turunda Portekiz'i 1-0 mağlup etti. Çeyrek finalde Belçika karşısında 2-1 kazanan De la Fuente'nin öğrencileri, turnuvadaki tek golünü bu mücadelede yedi.

Yarı finalde Fransa'yı 2-0'la saf dışı bırakan İspanya, finalde ise son şampiyon Arjantin'in karşısına çıktı. Büyük mücadeleden 1-0 galip ayrılan İspanyollar, Dünya Kupası'nı ikinci kez müzesine götürdü.

8 MAÇTA 14 GOL, SADECE 1 GOL

Turnuvada 8 karşılaşmaya çıkan İspanya, 7 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Rakip filelere 14 gol gönderen İspanyol ekibi, kalesinde ise yalnızca 1 gol gördü.

İspanya'nın şampiyonluğa giden yolda aldığı sonuçlar şöyle:

İspanya 0-0 Yeşil Burun Adaları
İspanya 4-0 Suudi Arabistan
İspanya 1-0 Uruguay
İspanya 3-0 Avusturya
İspanya 1-0 Portekiz
İspanya 2-1 Belçika
İspanya 2-0 Fransa
İspanya 1-0 Arjantin

Luis de la Fuente'nin takımı, güçlü rakiplerle karşılaştığı eleme turlarında Avusturya, Portekiz, Belçika, Fransa ve Arjantin'i arka arkaya mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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