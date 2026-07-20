Buldozer gibi şampiyon: İspanya
2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin'i 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan İspanya, turnuva boyunca ortaya koyduğu savunma performansıyla dikkat çekti. Luis de la Fuente'nin öğrencileri, oynadığı 8 karşılaşmanın 7'sinde kalesini gole kapattı.
Turnuvaya Yeşil Burun Adaları karşısında aldığı golsüz beraberlikle başlayan İspanyollar, daha sonra oynadığı tüm karşılaşmaları kazanarak kupaya uzandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, grup aşamasında Suudi Arabistan'ı 4-0 ve Uruguay'ı 1-0 mağlup etti. İlk turu yenilgisiz tamamlayan İspanyol ekibi, eleme aşamalarında ise oyununu bir üst seviyeye çıkardı.
ELEME TURLARINDA RAKİPLERİNE GEÇİT VERMEDİ
Son 32 turunda Avusturya'yı 3-0'la geçen İspanya, son 16 turunda Portekiz'i 1-0 mağlup etti. Çeyrek finalde Belçika karşısında 2-1 kazanan De la Fuente'nin öğrencileri, turnuvadaki tek golünü bu mücadelede yedi.
Yarı finalde Fransa'yı 2-0'la saf dışı bırakan İspanya, finalde ise son şampiyon Arjantin'in karşısına çıktı. Büyük mücadeleden 1-0 galip ayrılan İspanyollar, Dünya Kupası'nı ikinci kez müzesine götürdü.
8 MAÇTA 14 GOL, SADECE 1 GOL
Turnuvada 8 karşılaşmaya çıkan İspanya, 7 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Rakip filelere 14 gol gönderen İspanyol ekibi, kalesinde ise yalnızca 1 gol gördü.
İspanya'nın şampiyonluğa giden yolda aldığı sonuçlar şöyle:
İspanya 0-0 Yeşil Burun Adaları
İspanya 4-0 Suudi Arabistan
İspanya 1-0 Uruguay
İspanya 3-0 Avusturya
İspanya 1-0 Portekiz
İspanya 2-1 Belçika
İspanya 2-0 Fransa
İspanya 1-0 Arjantin
Luis de la Fuente'nin takımı, güçlü rakiplerle karşılaştığı eleme turlarında Avusturya, Portekiz, Belçika, Fransa ve Arjantin'i arka arkaya mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmayı başardı.
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|ABD
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|4
|6
|2
|Avustralya
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|3
|Paraguay
|3
|1
|1
|1
|2
|4
|-2
|4
|4
|Türkiye
|3
|1
|0
|2
|3
|5
|-2
|3
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Meksika
|3
|3
|0
|0
|6
|0
|6
|9
|2
|Güney Afrika
|3
|1
|1
|1
|2
|3
|-1
|4
|3
|Güney Kore
|3
|1
|0
|2
|2
|3
|-1
|3
|4
|Çekya
|3
|0
|1
|2
|2
|6
|-4
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İsviçre
|3
|2
|1
|0
|7
|3
|4
|7
|2
|Kanada
|3
|1
|1
|1
|8
|3
|5
|4
|3
|Bosna Hersek
|3
|1
|1
|1
|5
|6
|-1
|4
|4
|Katar
|3
|0
|1
|2
|2
|10
|-8
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Brezilya
|3
|2
|1
|0
|7
|1
|6
|7
|2
|Fas
|3
|2
|1
|0
|6
|3
|3
|7
|3
|İskoçya
|3
|1
|0
|2
|1
|4
|-3
|3
|4
|Haiti
|3
|0
|0
|3
|2
|8
|-6
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|3
|2
|0
|1
|10
|4
|6
|6
|2
|Fildişi Sahili
|3
|2
|0
|1
|4
|2
|2
|6
|3
|Ekvador
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Curacao
|3
|0
|1
|2
|1
|9
|-8
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hollanda
|3
|2
|1
|0
|10
|4
|6
|7
|2
|Japonya
|3
|1
|2
|0
|7
|3
|4
|5
|3
|İsveç
|3
|1
|1
|1
|7
|7
|0
|4
|4
|Tunus
|3
|0
|0
|3
|2
|12
|-10
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Belçika
|3
|1
|2
|0
|6
|2
|4
|5
|2
|Mısır
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|2
|5
|3
|İran
|3
|0
|3
|0
|3
|3
|0
|3
|4
|Yeni Zelanda
|3
|0
|1
|2
|4
|10
|-6
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İspanya
|3
|2
|1
|0
|5
|0
|5
|7
|2
|Cape Verde
|3
|0
|3
|0
|2
|2
|0
|3
|3
|Uruguay
|3
|0
|2
|1
|3
|4
|-1
|2
|4
|Suudi Arabistan
|3
|0
|2
|1
|1
|5
|-4
|2
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Fransa
|3
|3
|0
|0
|10
|2
|8
|9
|2
|Norveç
|3
|2
|0
|1
|8
|7
|1
|6
|3
|Senegal
|3
|1
|0
|2
|8
|6
|2
|3
|4
|Irak
|3
|0
|0
|3
|1
|12
|-11
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Arjantin
|3
|3
|0
|0
|8
|1
|7
|9
|2
|Avusturya
|3
|1
|1
|1
|6
|6
|0
|4
|3
|Cezayir
|3
|1
|1
|1
|5
|7
|-2
|4
|4
|Ürdün
|3
|0
|0
|3
|3
|8
|-5
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|3
|2
|1
|0
|4
|1
|3
|7
|2
|Portekiz
|3
|1
|2
|0
|6
|1
|5
|5
|3
|Kongo D. Cumhuriyeti
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|1
|4
|4
|Özbekistan
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İngiltere
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|2
|Hırvatistan
|3
|2
|0
|1
|5
|5
|0
|6
|3
|Gana
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Panama
|3
|0
|0
|3
|0
|4
|-4
|0