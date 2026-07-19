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Dünya futbolunun mabedi: Centenario Stadı

1930 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Uruguay'daki Centenario Stadı, FIFA tarafından "Dünya Futbolunun Tarihi Anıtı" ilan edilen tek stat olma özelliğini taşıyor.

calendar 19 Temmuz 2026 13:24
Haber: AA, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Dünya futbolunun mabedi: Centenario Stadı
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Dünya futbolunun hafızası olarak görülen Uruguay'daki Centenario Stadı, ilk Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmasının yanı sıra FIFA'nın "Dünya Futbolunun Tarihi Anıtı" ilan ettiği tek stadyum olma unvanını taşıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başkent Montevideo'ya bağlı Parque Batlle mahallesinde, 21 Temmuz 1929'da temeli atılan Centenario Stadı, mimar Juan Antonio Scasso tarafından tasarlandı ve yaklaşık altı ayda tamamlandı.

İnşaatta 160 bin metreküp toprak kazıldı, 14 bin metreküp beton ile 200 bin parça çim kullanıldı.

Dünya futbolunun simge yapılarından Centenario Stadı, ilk Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmasının yanı sıra FIFA'nın "Dünya Futbolunun Tarihi Anıtı" ilan ettiği tek stadyum olma özelliğini taşıyor.

Dönemin kayıtlarına göre, açılıştan bir gün önce stadın zemini mangal kömürleri ve elektrikli ısıtıcılarla kurutulmaya çalışıldı. Açılış günü ise betonun henüz tamamen kurumadığı belirtiliyor.

Uruguay Anayasası'nın kabulünün 100. yıl dönümü olan 18 Temmuz 1930'da açılan Centenario Stadı'nda, ev sahibi Uruguay aynı gün Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Peru'yu 1-0 yendi.

URUGUAY, ARJANTİN'İ YENEREK TARİHİN İLK ŞAMPİYONU OLDU

27 Temmuz 1930'da oynanan ilk Dünya Kupası finalinde Uruguay, Arjantin'i 4-2 yenerek turnuva tarihinin ilk şampiyonu unvanını kazandı.

FIFA, 18 Temmuz 1983'te Centenario Stadı'nı "Dünya Futbolunun Tarihi Anıtı" ilan etti. Centenario, bu unvanı taşıyan dünyadaki tek stadyum olarak öne çıkıyor.

Centenario Stadı'nın yönetimi, Uruguay Futbol Federasyonu (AUF) ile Montevideo Belediyesi temsilcilerinden oluşan Resmi Saha Yönetim Komisyonu (CAFO) tarafından yürütülüyor.

STADYUMUN BÖLÜMLERİ VE TRİBÜNLER

Kuzeyde bulunan Colombes Tribünü, adını Uruguay'ın 1924 Olimpiyat şampiyonluğunu kazandığı Fransa'nın Colombes kentinden alırken, yoğun seyirci ilgisi nedeniyle "halk tribünü" olarak da anılıyor.

Güneyde yer alan Amsterdam Tribünü, adını Uruguay'ın 1928'de üst üste ikinci Olimpiyat şampiyonluğunu kazandığı Hollanda'nın Amsterdam kentinden alıyor.

Olimpica Tribünü, üst ve alt bölümlerden oluşuyor. Tribüne bu isim, Uruguay Milli Takımı'nın stadyumun yapıldığı dönemde üst üste kazandığı iki Olimpiyat şampiyonluğunun anısına verildi.

America Tribünü, protokol bölümü, VIP localar ve basın tribününe ev sahipliği yaparken, diğer bölümleri genel seyirci tarafından kullanılıyor.

URUGUAY FUTBOL MÜZESİ

Uruguay, Güney Amerika ve dünya futbolunun tarihini tanıtmayı amaçlayan müze, 15 Aralık 1975'te açıldı.

Müze, 2004'te yenilenirken, Saygı Duruşu Kulesi'nin altında Temmuz 1929'da yerleştirilen stadyumun temel taşı da bulunuyor.

Stadyumda yer alan Uruguay Futbol Müzesi'nde, ülkenin 1924 ve 1928 Olimpiyat şampiyonlukları ile 1930 ve 1950 Dünya Kupası zaferlerine ait kupalar, formalar ve çeşitli tarihi eserler sergileniyor.

Binada, Uruguay Milli Takımı'nın kazandığı tüm şampiyonluklara ait arşivlerin sergilendiği kalıcı bir sergi salonu bulunuyor.

Uruguay futbolunun önemli dönüm noktalarına ait hatıra eşyalarının yer aldığı müzede, en eski parçalardan biri 1916'da Güney Amerika Futbol Konfederasyonu'nun (Conmebol) kuruluş kararının alındığı masa ve sandalyeler olarak öne çıkıyor.

Müzede, Uruguay takımlarının kazandığı Copa Libertadores şampiyonluklarına ait görseller ve materyallerin yanı sıra, tarihi dergiler ve kulüp formalarıyla ülke futbolunun geçmişine de yer veriliyor.

1930 DÜNYA KUPASI'NA AİT TARİH GÖRÜNTÜLER İZLENEBİLİYOR

Müze, projeksiyon salonu, tematik mağaza, Uruguay futboluna ait replikalar ve hediyelik eşyalar gibi çeşitli hizmetler sunuyor.

Oditoryumda ise Uruguay'ın 1928 Olimpiyatları'ndaki performansı, Centenario Stadı'nın inşa süreci ve 1930 Dünya Kupası'na ait tarihi görüntüler izlenebiliyor.

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DÜNYA KUPASI ÖZEL BÖLÜMÜ
Dünya futbolunun mabedi: Centenario Stadı
Dünya futbolunun mabedi: Centenario Stadı
Kounde:
Kounde: "İlk yarıdaki tablo kabul edilemezdi"
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Malo Gusto: "Hatalarımızdan ders çıkaracağız"
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Tchouameni: "Takım olarak utandığımız kesin"
Thomas Tuchel:
Thomas Tuchel: "Bu takım özel bir şey başardı"
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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