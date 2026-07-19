Trabzonspor kadın takımına Kosovalı sigorta

Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, milli oyuncu Blerta Smaili'yi kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kadın futbol takımımız, Kosova Kadın Milli Futbol Takımı'nın önemli isimleri arasında yer alan 24 yaşındaki futbolcu Blerta Smaili'yi kadrosuna kattı." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, milli sporcunun 5 numaralı formayı giyeceği belirtildi.
Açıklamada, milli sporcunun 5 numaralı formayı giyeceği belirtildi.