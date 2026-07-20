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Beşiktaş'tan Darwin Nunez hamlesi

Beşiktaş'ın, Suudi Arabistan'dan ayrılmak istediği ileri sürülen Darwin Nunez'i kiralamak için Al Hilal ile görüşmelere başladığı iddia edildi. Siyah-beyazlıların 4 milyon avro kiralama bedeli ve başarı şartlarına bağlı 4 milyon avro bonus önerdiği belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Temmuz 2026 09:11
Haber: Sabah
Beşiktaş'tan Darwin Nunez hamlesi
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Yeni sezon kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Al Hilal forması giyen Darwin Nunez'i gündemine aldığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde kadrosunu yeniden şekillendiren siyah-beyazlıların, santrfor bölgesi için Uruguaylı futbolcuyu kiralamak istediği iddia edildi.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI

İddiaya göre Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yıllık 20 milyon sterlin kazandığı belirtilen Nunez için Al Hilal'e 4 milyon avro kiralama bedeli teklif etti.

Siyah-beyazlıların ayrıca şampiyonluk ve oyuncunun 20 golü aşması şartlarına bağlı olarak 4 milyon avroluk bonus önerdiği öne sürüldü.

AL HİLAL'DEN AYRILMAK İSTİYOR

Darwin Nunez'in Al Hilal'de teknik heyetle sorun yaşadığı ve Suudi Arabistan'dan ayrılmak istediği iddia edildi.

Uruguaylı santrforun teknik direktör Simone Inzaghi ile anlaşmazlık yaşadığı ve kariyerine yeniden Avrupa'da devam etmeye sıcak baktığı belirtildi.

BONSERVİSİNE 184 MİLYON AVRO ÖDENDİ

Kariyerine Uruguay'ın Penarol takımının altyapısında başlayan Nunez için bugüne kadar toplam 184 milyon avro bonservis bedeli ödendiği ifade edildi.

Liverpool, Uruguaylı futbolcuyu kadrosuna katmak için 2022 yazında 85 milyon avro bonservis bedeli ödemişti.

DÜNYA KUPASI'NDA İKİ MAÇTA YEDEK KALDI

Nunez'in 2026 FIFA Dünya Kupası'nda oynanan üç karşılaşmanın ikisinde yedek kulübesinden çıkamadığı belirtildi. Uruguaylı oyuncunun Al Hilal'den ayrılarak Avrupa'ya dönmeyi planladığı ileri sürüldü.

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