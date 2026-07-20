Galatasaray taraftarlarından Dursun Özbek'e transfer tepkisi!

Galatasaraylı taraftarlar, yıldız transfer konusunda henüz beklenen hamlelerin yapılmaması üzerine sosyal medyada yönetime tepki gösterdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılı taraftarların başlattığı "#SabrımızKalmadıDursunÖzbek" etiketi, yaklaşık 20 dakika içerisinde Türkiye gündeminin ilk sırasına yükseldi.
Yeni sezon öncesinde kadronun yıldız isimlerle güçlendirilmesini bekleyen taraftarlar, transfer çalışmalarının sonuçlanmamasından duydukları rahatsızlığı binlerce paylaşımla dile getirdi.
Galatasaray yönetimine transfer sürecini hızlandırma çağrısında bulunan sarı-kırmızılılar, özellikle ses getirecek takviyelerin bir an önce açıklanmasını istedi. Etiket altında yapılan paylaşımlarda Başkan Dursun Özbek ve yönetim kuruluna yönelik eleştiriler öne çıktı.
Yeni sezon öncesinde kadronun yıldız isimlerle güçlendirilmesini bekleyen taraftarlar, transfer çalışmalarının sonuçlanmamasından duydukları rahatsızlığı binlerce paylaşımla dile getirdi.
Galatasaray yönetimine transfer sürecini hızlandırma çağrısında bulunan sarı-kırmızılılar, özellikle ses getirecek takviyelerin bir an önce açıklanmasını istedi. Etiket altında yapılan paylaşımlarda Başkan Dursun Özbek ve yönetim kuruluna yönelik eleştiriler öne çıktı.