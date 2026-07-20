Beşiktaş'ta Vlahovic bombası! Transferde flaş gelişme

Beşiktaş'ın yıllık 8 milyon euro ve bonuslar içeren teklifini bekleten Vlahovic'in, siyah-beyazlıların önerisini yeniden değerlendirmeye aldığı ileri sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sırp golcünün ilk aşamada babasının "Avrupa'nın 5 büyük ligi" ısrarı nedeniyle Beşiktaş'a kesin yanıt vermediği belirtildi.
BARCELONA'DAN BEKLEDİĞİ TEKLİF GELMEDİ
Vlahovic'in Barcelona'dan beklediği teklifi alamadığı ve önündeki diğer seçenekleri yeterli bulmadığı ifade edildi.
BEŞİKTAŞ SEÇENEĞİ YENİDEN GÜNDEMDE
Yaşanan gelişmelerin ardından Sırp futbolcunun geri adım attığı ve Beşiktaş'ın teklifini yeniden değerlendirmeye başladığı öne sürüldü.
BARCELONA'DAN BEKLEDİĞİ TEKLİF GELMEDİ
Vlahovic'in Barcelona'dan beklediği teklifi alamadığı ve önündeki diğer seçenekleri yeterli bulmadığı ifade edildi.
BEŞİKTAŞ SEÇENEĞİ YENİDEN GÜNDEMDE
Yaşanan gelişmelerin ardından Sırp futbolcunun geri adım attığı ve Beşiktaş'ın teklifini yeniden değerlendirmeye başladığı öne sürüldü.