Beşiktaş'ta Vlahovic bombası! Transferde flaş gelişme

Beşiktaş'ın yıllık 8 milyon euro ve bonuslar içeren teklifini bekleten Vlahovic'in kararını değiştirdiği öne sürüldü. Barcelona'dan beklediği teklifi alamayan Sırp golcünün, siyah-beyazlıların önerisini yeniden değerlendirmeye aldığı belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Temmuz 2026 13:25
Haber: Sabah
Beşiktaş'ta Vlahovic bombası! Transferde flaş gelişme
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Google News
Beşiktaş'ın yıllık 8 milyon euro ve bonuslar içeren teklifini bekleten Vlahovic'in, siyah-beyazlıların önerisini yeniden değerlendirmeye aldığı ileri sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sırp golcünün ilk aşamada babasının "Avrupa'nın 5 büyük ligi" ısrarı nedeniyle Beşiktaş'a kesin yanıt vermediği belirtildi.

BARCELONA'DAN BEKLEDİĞİ TEKLİF GELMEDİ

Vlahovic'in Barcelona'dan beklediği teklifi alamadığı ve önündeki diğer seçenekleri yeterli bulmadığı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ SEÇENEĞİ YENİDEN GÜNDEMDE

Yaşanan gelişmelerin ardından Sırp futbolcunun geri adım attığı ve Beşiktaş'ın teklifini yeniden değerlendirmeye başladığı öne sürüldü.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.