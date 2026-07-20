Fenerbahçe'de forma savaşı başladı

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesinde gerçekleştirdiği transferlerle kadro kalitesini üst seviyeye taşırken, forma rekabeti de zirveye çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Nathan Ake, Mason Greenwood ve Vedat Muriqi gibi önemli isimlerin takıma katılmasıyla birlikte teknik direktör İsmail Kartal'ın elindeki alternatifler önemli ölçüde arttı.
Sarı-Lacivertli takımda kaleden hücum hattına kadar birçok mevkide forma savaşı yaşanması beklenirken, teknik heyetin oyuncular arasındaki rekabetten memnun olduğu öğrenildi.
Özellikle ilk 11'e girebilmek için futbolcuların hazırlık kampında üst düzey performans sergilemesi bekleniyor. Rekabetin en yoğun yaşanacağı bölgenin ise orta saha olduğu belirtiliyor.
GÖREV BEKLİYORLAR
Guendouzi, Fred ve Marco Asensio'nun ilk etapta ilk 11'e en yakın isimler arasında gösterildiği ifade edilirken, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, N'Golo Kante ve Mert Hakan Yandaş da forma için mücadele edecek.
Teknik heyetin joker oyuncuları arasında ise Oğuz Aydın, Jayden Oosterwolde, Mert Müldür ve Anderson Talisca bulunuyor.
Birden fazla pozisyonda görev yapabilen bu isimlerin sezon boyunca takımın en önemli kozları arasında yer alması bekleniyor.
Sarı-Lacivertli takımda kaleden hücum hattına kadar birçok mevkide forma savaşı yaşanması beklenirken, teknik heyetin oyuncular arasındaki rekabetten memnun olduğu öğrenildi.
Özellikle ilk 11'e girebilmek için futbolcuların hazırlık kampında üst düzey performans sergilemesi bekleniyor. Rekabetin en yoğun yaşanacağı bölgenin ise orta saha olduğu belirtiliyor.
GÖREV BEKLİYORLAR
Guendouzi, Fred ve Marco Asensio'nun ilk etapta ilk 11'e en yakın isimler arasında gösterildiği ifade edilirken, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, N'Golo Kante ve Mert Hakan Yandaş da forma için mücadele edecek.
Teknik heyetin joker oyuncuları arasında ise Oğuz Aydın, Jayden Oosterwolde, Mert Müldür ve Anderson Talisca bulunuyor.
Birden fazla pozisyonda görev yapabilen bu isimlerin sezon boyunca takımın en önemli kozları arasında yer alması bekleniyor.