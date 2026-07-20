Avrupa kupalarında kura heyecanı: Üç temsilcimizin rakibi belli olacak

UEFA'nın üç kulüp organizasyonunda 3. eleme turu kura çekimleri İsviçre'de gerçekleştirilecek. Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi saat 13.00'te, Beşiktaş'ın 14.00'te, Başakşehir'in ise 15.00'te belli olacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Temmuz 2026 10:23
Avrupa kupalarında kura heyecanı: Üç temsilcimizin rakibi belli olacak
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UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu eşleşmelerini belirleyecek kura çekimleri İsviçre'de yapılacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi saat 13.00'te, Avrupa Ligi'ndeki Beşiktaş'ın rakibi saat 14.00'te, Konferans Ligi'nde yer alan Başakşehir'in rakibi ise saat 15.00'te belli olacak.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze'yi elemesi halinde Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda karşılaşabileceği takımlar şöyle:

Union Saint-Gilloise

Sparta Prag

NEC Nijmegen

Sturm Graz-Hearts eşleşmesinin galibi

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ RAKİPLERİ

Beşiktaş'ın Midtjylland'ı elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri şöyle sıralandı:

Jagiellonia Bialystok

Hammarby-Anderlecht eşleşmesinin galibi

Hajduk Split-Pafos eşleşmesinin galibi

Tromso-Hradec Kralove eşleşmesinin galibi

ELENİRSE KONFERANS LİGİ'NE GEÇECEK

Beşiktaş'ın Midtjylland'a elenmesi halinde yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edeceği ve aşağıdaki eşleşmelerden birinin galibiyle karşılaşabileceği belirtildi:

Varazdin-Jablonec eşleşmesinin galibi

Bohemian-Ballkani eşleşmesinin galibi

Göteborg-Levadia Tallinn eşleşmesinin galibi

Motherwell-Havnar Boltfelag eşleşmesinin galibi

DAC-Velez Mostar eşleşmesinin galibi

BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Başakşehir'in Inter Turku'yu elemesi durumunda UEFA Konferans Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri şöyle:

Vaduz-Athletic d'Escaldes eşleşmesinin galibi

GAIS-Nordsjaelland eşleşmesinin galibi

Tromso-Hradec Kralove eşleşmesinin kaybedeni

Shelbourne-Nomme Kalju eşleşmesinin galibi

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