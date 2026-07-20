Avrupa kupalarında kura heyecanı: Üç temsilcimizin rakibi belli olacak

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu eşleşmelerini belirleyecek kura çekimleri İsviçre'de yapılacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi saat 13.00'te, Avrupa Ligi'ndeki Beşiktaş'ın rakibi saat 14.00'te, Konferans Ligi'nde yer alan Başakşehir'in rakibi ise saat 15.00'te belli olacak.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze'yi elemesi halinde Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda karşılaşabileceği takımlar şöyle:
Union Saint-Gilloise
Sparta Prag
NEC Nijmegen
Sturm Graz-Hearts eşleşmesinin galibi
BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ RAKİPLERİ
Beşiktaş'ın Midtjylland'ı elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri şöyle sıralandı:
Jagiellonia Bialystok
Hammarby-Anderlecht eşleşmesinin galibi
Hajduk Split-Pafos eşleşmesinin galibi
Tromso-Hradec Kralove eşleşmesinin galibi
ELENİRSE KONFERANS LİGİ'NE GEÇECEK
Beşiktaş'ın Midtjylland'a elenmesi halinde yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edeceği ve aşağıdaki eşleşmelerden birinin galibiyle karşılaşabileceği belirtildi:
Varazdin-Jablonec eşleşmesinin galibi
Bohemian-Ballkani eşleşmesinin galibi
Göteborg-Levadia Tallinn eşleşmesinin galibi
Motherwell-Havnar Boltfelag eşleşmesinin galibi
DAC-Velez Mostar eşleşmesinin galibi
BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Başakşehir'in Inter Turku'yu elemesi durumunda UEFA Konferans Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri şöyle:
Vaduz-Athletic d'Escaldes eşleşmesinin galibi
GAIS-Nordsjaelland eşleşmesinin galibi
Tromso-Hradec Kralove eşleşmesinin kaybedeni
Shelbourne-Nomme Kalju eşleşmesinin galibi
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze'yi elemesi halinde Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda karşılaşabileceği takımlar şöyle:
Union Saint-Gilloise
Sparta Prag
NEC Nijmegen
Sturm Graz-Hearts eşleşmesinin galibi
BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ RAKİPLERİ
Beşiktaş'ın Midtjylland'ı elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri şöyle sıralandı:
Jagiellonia Bialystok
Hammarby-Anderlecht eşleşmesinin galibi
Hajduk Split-Pafos eşleşmesinin galibi
Tromso-Hradec Kralove eşleşmesinin galibi
ELENİRSE KONFERANS LİGİ'NE GEÇECEK
Beşiktaş'ın Midtjylland'a elenmesi halinde yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edeceği ve aşağıdaki eşleşmelerden birinin galibiyle karşılaşabileceği belirtildi:
Varazdin-Jablonec eşleşmesinin galibi
Bohemian-Ballkani eşleşmesinin galibi
Göteborg-Levadia Tallinn eşleşmesinin galibi
Motherwell-Havnar Boltfelag eşleşmesinin galibi
DAC-Velez Mostar eşleşmesinin galibi
BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Başakşehir'in Inter Turku'yu elemesi durumunda UEFA Konferans Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri şöyle:
Vaduz-Athletic d'Escaldes eşleşmesinin galibi
GAIS-Nordsjaelland eşleşmesinin galibi
Tromso-Hradec Kralove eşleşmesinin kaybedeni
Shelbourne-Nomme Kalju eşleşmesinin galibi